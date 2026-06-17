El Día del Padre se celebrará el próximo domingo 21 de junio y, de acuerdo con una proyección de la consultora Focus Market, el gasto promedio por regalo alcanzará este año los $62.000 por persona. La fecha encuentra al consumo en un escenario ajustado, con ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año, según datos de la CAME.

A pocos días del festejo, los comercios y bancos activaron promociones, descuentos puntuales y planes de cuotas sin interés para incentivar una demanda que llega con mayor cautela que en ediciones anteriores. Aun así, el Día del Padre se mantiene como una de las fechas comerciales más relevantes del calendario anual.

Dentro de las intenciones de compra, los productos tecnológicos vuelven a ubicarse entre los más buscados. La elección se apoya en la idea de obsequios duraderos, funcionales y vinculados al trabajo, el entretenimiento o el bienestar cotidiano.

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El Día del Padre: qué regalos son los más consultados y cuánto cuestan

El mercado local ofrece alternativas para distintos presupuestos, desde accesorios de gama media hasta dispositivos de mayor valor. La clave pasa por identificar el uso que le dará cada padre y el equilibrio entre precio, prestaciones y vida útil del producto.

Regalos tecnológicos para el Día del Padre: qué opciones se consiguen y a qué precio

1. Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido

Los auriculares intraauriculares con tecnología inalámbrica son una opción frecuente para padres que trabajan en modalidad híbrida o consumen música en traslados diarios. Los modelos actuales incorporan conectividad bluetooth estable, controles táctiles y autonomías que superan las 20 horas sumando las cargas del estuche. En Argentina, las opciones de entrada y gama media se consiguen entre $45.000 y $85.000.

2. Relojes inteligentes enfocados en bienestar

Los smartwatches orientados al monitoreo de la salud ganaron terreno entre usuarios adultos. Incluyen medición de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, seguimiento del sueño y registro de actividad física diaria. Los modelos de marcas masivas con buenas prestaciones y autonomía se ubican en un rango de precios que va de $60.000 a $120.000.

Los dispositivos tecnológicos concentran gran parte de las compras para el Día del Padre, con precios y prestaciones variadas.

3. Parlantes inteligentes y asistentes virtuales

Los parlantes inteligentes permiten controlar dispositivos del hogar, reproducir música, sintonizar radios y programar recordatorios mediante comandos de voz. Son elegidos para sumar funciones de domótica básica en espacios como el living o el dormitorio. En comercios locales, los equipos compactos de última generación tienen valores de referencia entre $95.000 y $140.000.

4. Lectores de libros electrónicos con luz regulable

Para quienes priorizan la lectura, los e-readers con pantalla de tinta electrónica ofrecen una experiencia similar al papel, sin cansancio visual y con capacidad para almacenar miles de títulos. Los modelos estándar con iluminación integrada regulable se comercializan actualmente entre $220.000 y $310.000.

5. Cafeteras de cápsulas automáticas

Las cafeteras de cápsulas se consolidaron como un producto tecnológico asociado al consumo cotidiano. Funcionan con sistemas de alta presión y permiten preparar café en pocos segundos, con manejo simple. Las versiones compactas estándar se posicionan en un rango de $160.000 a $240.000.

Día del Padre: los bancos ofrecen más cuotas para tentar a un consumidor que controla precios

6. Proyectores portátiles inteligentes

Los proyectores portátiles con sistema operativo integrado permiten reproducir contenidos de streaming y proyectar imágenes de hasta 100 pulgadas en cualquier pared clara. Son una alternativa creciente para cine en casa o eventos deportivos. Los modelos de gama media con resolución en alta definición cuestan entre $450.000 y $650.000.

7. Tablets para entretenimiento y productividad

Las tablets de 10 pulgadas se ubican como un punto intermedio entre el celular y la computadora. Se utilizan para ver contenidos, leer diarios digitales, responder correos y realizar videollamadas. En el mercado argentino, los equipos con configuraciones estándar de memoria y almacenamiento se venden entre $250.000 y $380.000.

RV/fl