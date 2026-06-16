Día del Padre: los bancos ofrecen más cuotas para tentar a un consumidor que controla precios

Con un consumo todavía selectivo y ventas minoristas que acumulan una caída de 3,1% en el año, el Día del Padre llega con una estrategia comercial marcada por promociones, cuotas sin interés y descuentos especiales. La fecha, que se celebrará el domingo 21 de junio en la Argentina, aparece como una oportunidad para que los comercios aceleren la rotación de stock, mejoren el flujo de caja y capten a un comprador que compara más antes de decidir. Algunos bancos mantienen promociones esta semana, apelando a mayor financiación, en la recta final antes de celebrar el gran día.

Banco Provincia ofrece descuentos especiales para el Día del Padre

Según un relevamiento de Focus Market, los regalos preferidos por los argentinos para agasajar a papá serán la indumentaria, con el 33,4% de las preferencias; las experiencias, como cenas o días de campo, con el 24,9%; y vinos y licores, con el 13,9%. Son las mismas categorías que ocuparon los primeros lugares en 2025, aunque este año el consumidor llega más prudente y atento a las oportunidades de precio.

“Las ventas minoristas continúan mostrando señales de debilidad. Este contexto obliga a las empresas a priorizar estrategias orientadas a la generación de volumen y la aceleración de la rotación de stock, incluso resignando parcialmente márgenes en determinadas categorías”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En ese escenario, las promociones se vuelven decisivas. “Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos y priorizando compras en los días previos”, indicó Di Pace.

Banco Provincia

El jueves 18, viernes 19 y los sábados 20 de junio, habrá 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias, pagando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco en comercios adheridos.

Los clientes con paquete Logros o Evolución tienen un beneficio adicional: el porcentaje de ahorro alcanza el 30%, también con 4 cuotas sin interés.

Además, quienes paguen sus consumos con Mastercard en los shoppings: Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory, el viernes 19, y sábado 20, recibirán una mochila de regalo. Para acceder al premio deben acreditar consumos iguales o superiores a $100.000 en el mismo día. El canje se realiza en el mismo shopping presentando tickets o facturas en los stands de la promoción.

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En el mes del Padre, las y los clientes de Banco Provincia también pueden aprovechar un beneficio especial en Open Sport, Trip y otras marcas de indumentaria adheridas: 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés todos miércoles de junio y julio, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

BBVA

Los descuentos del BBVA incluyen reintegros de hasta 30% y 6 cuotas sin interés; entre los que sobresalen:

1) Shoppings: 30% de reintegro SIN TOPE + 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de Unicenter, Abasto, Alto Palermo, Galerías Pacífico y Tortugas Open Mall, además de Nordelta y otros.

2) Marcas 1: 30% de reintegro SIN TOPE + 6 cuotas sin interés en Nike - Puma - Topper - Columbia - Dash - Grid - 7Sports - JJ Deportes - Chelsea - Lacoste - Levis - Equus - Devré y más

3) Marcas 3: 20% de reintegro SIN TOPE + 6 cuotas sin interés en Open Sports - Moov - Dexter - Billabong y más

4) Perfumería: 15% de reintegro SIN TOPE + 6 cuotas sin interés en Perfumerie - Juleriaque - Rouge.

Banco Nación

El Banco Nación despliega para el Día del Padre una atractiva oferta de promociones a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en rubros como indumentaria, librerías, perfumerías, tecnología, viajes y más.

Del 16 al 21 inclusive, en shoppings y comercios adheridos, hasta 35% de descuento y 9 cuotas sin interés. En rubro indumentaria, perfumerías y librerías tendrán descuentos de 25% y cuotas:

• En el rubro indumentaria y perfumerías, la promoción contempla un tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés.

• En tanto las librerías, el beneficio incluye un tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope. Y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.

Por último, los días 19 y 20 de ese mes, se ofrecerá en gastronomía un 10% de descuento, con un tope de $10.000 por cliente, exclusivo para las tarjetas Signature, Black y Platinum.

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Es importante destacar que, todas las promociones aplican exclusivamente a través de BNA+ MODO escaneando el QR, y seleccionando las tarjetas de crédito.

Para más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/diadelpadre2026

Mercado Pago

Del 12 al 21 de junio Mercado Pago ofrecerá grandes promociones con descuentos de hasta 30% y la posibilidad de pagar hasta 18 cuotas sin interés para aquellos que abonen con QR o vía online. A través de la sección de beneficios, los usuarios podrán corroborar cuáles son los comercios disponibles.

Además, durante todo el mes los usuarios pueden acceder a hasta 25% OFF en supermercados, 30% OFF en combustible los lunes, descuentos en gastronomía, indumentaria y turismo, y financiación en cuotas sin interés en marcas como MacStation, Megatone, Adidas, Asics y Billabong.

A su vez, se mantienen beneficios para el día a día en comercios como Farmacity, McDonald's, Burger King, Cinemark y propuestas para viajes a través de Despegar, con descuentos en vuelos y hoteles.

Supervielle

Desde el 13 al 21 de junio, los clientes podrán acceder a promociones especiales de hasta 9 cuotas sin interés en tiendas seleccionadas de distintas categorías y comercios; además de 12 cuotas sin interés en Mercado Libre

Por otra parte, del 15 al 17 de junio, quienes realicen sus compras en la Tienda Supervielle de Mercado Libre, podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Supervielle Visa y/o Mastercard.

Naranja X

Vigencia: del jueves 18 al domingo 21 de junio

Rubro: indumentaria general

Modalidad de pago: tarjeta de crédito

Tope de reintegro: $20.000

Modalidad de reintegro: resumen de cuenta

Beneficios: 25% de descuento con Plan Z

Rubro: indumentaria deportiva

Modalidad de pago: tarjeta de crédito

Tope de reintegro: $20.000

Modalidad de reintegro: resumen de cuenta

Beneficios: 15% de descuento con Plan 6CSI

Rubro: perfumería

Modalidad de pago: tarjeta de crédito

Tope de reintegro: $20.000

Modalidad de reintegro: resumen de cuenta

Beneficios: 10% de descuento con Plan Z

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Vigencia: del jueves 18 al domingo 21 de junio

Rubro: perfumería (solo Juleriaque y La Parfumerie, además del beneficio de 10% y Plan Z)

Modalidad de pago: tarjeta de crédito

Beneficios: 10CSI

Vigencia: del Lunes 15 al domingo 21 de junio

Rubro: electro

Modalidad de pago: tarjeta de crédito

Beneficios: 14 CSI

Descuentos de los bancos en el Tortugas Open Mall

Para potenciar las compras del “Día del Padre”. TOM suma también un esquema de descuentos y cuotas con las principales entidades bancarias y financieras del país.

Santander: Todos los miércoles del mes habrá un 25% de descuento general y 6 cuotas, pagando a través de QR MODO en la app del banco. Adicionalmente, contará con un descuento especial el miércoles 17 de junio con un 25% en compras generales , un 30% exclusivo “sorpresa" y 9 cuotas, vía QR MODO mediante la aplicación bancaria. Además, el viernes 19 de junio los clientes que cobren su sueldo, o jubilación, en el banco tendrán un 30% y 6 cuotas a través de QR MODO de la app Santander. Macro: Los días 11, 12 y 13 de junio contarán con un 20% de descuento general, 25% con Preferencial y 30% con Selecta, con 12 cuotas. Banco Provincia: 12, 13, 19 y 20 de junio tendrán un 20% de descuento general y 30% para clientes Signature, Black y Premium, más 4 cuotas. Galicia: Los días 13, 14, 20 y 21 de junio contará con 20% general y 6 cuotas o un 25% para clientes Select, con 12 cuotas. YOY: 15 y 16 de junio habrá un 25% de descuento general (con tope de reintegro de $40.000) y 6 cuotas. ICBC: 15 y 16 de junio contará con 25% general, 30% Exclusive, 35% Sueldo y 40% Exclusive Sueldo, con 6 cuotas. BNA: Del martes 16 al domingo 21 de junio sus clientes tendrán un 25% general y 9 cuotas, pagando a través de QR MODO (con un tope de reintegro de $30.000). BBVA: El 18 y 19 de junio tendrá un 30% de descuento y 6 cuotas. Naranja X: Del jueves 18 al domingo 21 de junio contará con un 25% general (con un tope de reintegro de $40.000) Banco Patagonia: Los días 20 y 27 de junio, sus clientes tendrán 25% de descuento exclusivo con tarjetas Visa y 6 cuotas.

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