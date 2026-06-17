El próximo domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y, a pocos días de la fecha, los comercios y bancos vuelven a apostar por promociones y cuotas sin interés para atraer a un consumidor que llega con más cautela que en otros años. En ese contexto, las experiencias se consolidan como una alternativa en crecimiento frente a los obsequios materiales.

La tendencia responde a un cambio de hábitos: cada vez más personas eligen regalar tiempo compartido, salidas y vivencias que generen recuerdos duraderos, en lugar de objetos que suelen perder protagonismo con el paso del tiempo.

Las experiencias, además, permiten una personalización más precisa del regalo. Desde propuestas gastronómicas hasta jornadas de desconexión o actividades de aventura, el abanico se amplía y se adapta a distintos gustos, edades y presupuestos.

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Qué regalar el Día del Padre: guía de los mejores obsequios tecnológicos y los precios de cada uno

En un escenario económico, conocer qué incluye cada opción y cuál es el gasto estimado resulta clave para evitar imprevistos. A continuación, un repaso detallado por las mejores experiencias para regalar este Día del Padre, con valores de referencia actuales.

Las mejores experiencias para regalar el Día del Padre

1. Bodegones y cenas de pasos

Para los padres que valoran la buena mesa, una salida a comer sigue siendo una elección segura. Los bodegones tradicionales ofrecen platos abundantes y sabores clásicos, con un costo estimado para dos personas que oscila entre los $50.000 y $80.000, mientras que los restaurantes de autor proponen menús de tres o más pasos con maridaje incluido que llevan el presupuesto a un rango de entre $120.000 y $200.000.

2. Cenas con show en vivo

Las cenas que combinan gastronomía y espectáculo -con tango, folklore o música internacional en vivo- transforman la salida en una experiencia completa. Son opciones muy demandadas en grandes ciudades y zonas turísticas, con precios que varían según el menú y la ubicación y se ubican, en promedio, entre los $60.000 y $110.000 por persona.

Experiencias gastronómicas, escapadas y propuestas de aventura concentran las principales opciones para regalar este Día del Padre.

3. Catas de vino y tapeo premium

Las degustaciones guiadas por sommeliers, con vinos de bodegas boutique y acompañamiento gastronómico, se posicionan como una alternativa original para los padres amantes del vino. Este tipo de experiencias, pensadas generalmente para dos personas, tienen hoy un valor de referencia que va de los $75.000 a los $95.000.

4. Día de campo en estancias

Las propuestas de día de campo en estancias tradicionales incluyen recepción, asado criollo, merienda y actividades recreativas como caminatas o cabalgatas. Son ideales para cortar con la rutina urbana y, en la actualidad, el costo de un día completo para dos personas se mueve entre los $170.000 y $220.000, según la ubicación y los servicios incluidos.

5. Escapadas de fin de semana

Las escapadas de fin de semana a cabañas, hoteles de campo o complejos con spa ofrecen una experiencia de descanso más prolongada en entornos naturales. Los valores parten de unos $80.000 por noche en alojamientos simples, mientras que los paquetes completos de fin de semana, con desayuno y servicios de relax, pueden alcanzar entre los $350.000 y $500.000.

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6. Navegación al atardecer

Los paseos en velero o catamarán, especialmente al atardecer, combinan relax y una experiencia distinta en contacto con el agua. Estas salidas, que suelen incluir bebidas o un refrigerio, presentan actualmente un precio estimado de entre $100.000 y $130.000 para dos personas.

7. Experiencias de adrenalina

Los vuelos recreativos, bautismos de aire y saltos en paracaídas encabezan las opciones para los padres más audaces y se realizan en centros especializados del interior del país. En este segmento, los vuelos parten de valores cercanos a los $350.000, mientras que los saltos en paracaídas en modalidad tándem tienen un costo inicial de alrededor de $370.000 por persona.

Antes de comprar, es importante verificar qué incluye cada propuesta, la vigencia del voucher y la flexibilidad de fechas, ya que muchas experiencias permiten coordinar la realización varios meses después de la compra. También conviene chequear si bebidas, traslados o actividades adicionales están contempladas en el precio final.

RV / EM