Tras la victoria de Argentina ante Argelia en el debut de la selección en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei no dudó en celebrar el 3 a 0 del primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni que se obtuvo gracias al hat-trick del capitán Lionel Messi.

"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", celebró el mandatario en su breve mensaje. Al festejo se sumó la senadora Patricia Bullrich. En su caso, más que la frase de ocasión, resaltó su gesto con los tres dedos, que, además de dar cuenta de los tres goles, fue interpretado como una referencia al famoso porcentaje de supuestas coimas mencionado en la causa ANDIS.

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Los tres dedos de Bullrich: una tentación para las redes

Con una foto de ella con la camiseta argentina, en la que indica el número 3 con los dedos, festejó: "Que noche increíble…… vamos Argentina!!!".

El festejo de la exministra de Seguridad Nacional causó polémica dado que los usuarios no tardaron en relacionarlo con la polémica del 3% en relación a la denuncia que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Lo que estás haciendo es el saludo libertario", fue uno de los mensajes que recibió Bullrich en su posteo, junto a varias referencias al "3%" y a Karina Milei, incluyendo una foto creada con Inteligencia Artificial que muestra a la hermana del mandatario haciendo el mismo gesto.

El mensaje de este martes del presidente fue la primera interacción directa del presidente libertario con el equipo que se consagró en 2022 como campeón del mundo. Si bien Milei viajará a la brevedad a Estados Unidos, se desconoce si está considerando la posibilidad de presenciar alguno de los partidos del seleccionado.

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El mandatario prevé viajar a Nueva York el 4 de julio directamente desde Madrid, España, a donde irá por encuentros programados, aunque no se descartó que pueda desplazarse hacia otros puntos del país norteamericano.

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, si la selección argentina clasifica a octavos de final, el encuentro podría disputarse entre el 4 y 7 de julio, aunque aún no se conoce en qué sede.

Por ahora, el equipo de Scaloni volverá a jugar el lunes 22 de junio a las 14hs contra Austria y el sábado 27 a las 23hs ante Jordania.

Kicillof también festejó

"¡Dale campeón!", dijo desde su lugar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Kicillof compartió una foto del diez de la selección argentina festejando uno de los tres goles de la noche en el debut del equipo albiceleste en el Mundial 2026.



AS/LT