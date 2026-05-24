La causa judicial que investiga presuntos desvíos de dinero del estado en compras en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó pruebas que indican que el lobista Miguel Ángel Calvete se habría quedado con un 20% de los montos de cada contrato. Registros en libretas y mensajes encontrados en el celular del propio Calvete consolidan las pruebas sobre el desfalco.

Según publicó el diario La Nación, existen certificados de pago del ANDIS que coinciden en fechas y montos con anotaciones del mismo Calvete, o mensajes que recibió, tan explícitos como "Miguel 20%".

Corrupción en la ex Andis: detectaron sobreprecios por más de $ 650 millones con un mismo proveedor

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