La Selección Argentina fue sólida para acompañar el show de Lionel Messi y sus nuevos récords

No fue la belleza lo que nos conmovió en este debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026. No fue una gran actuación colectiva, y si queremos buscarle una mancha, podríamos decir que se volvió Messidependiente, como en otras épocas. Pero a favor, tenemos que reconocer que aquel muchachito lagunero, al que los más crueles llamaban “pechofrío”, se sacó varias mochilas de encima y nos pintó la cara, a los argelinos y a los que alguna vez tuvimos la osadía de criticarlo.

¿Qué decir de este animal de fútbol que al borde de cumplir 39 años no para de romper récords? Por empezar, el de Ángel Labruna en el último amistoso. Se convirtió en el jugador más viejo en convertir goles en la selección argentina, y cada gol que haga de ahora en más, será batir su propio record.

Pero además, es el primer futbolista argentino en jugar en seis mundiales. Su debut, precisamente fue 20 años atrás, también un 16 de junio, en una goleada extraordinaria por 6 a 0 ante Serbia y Montenegro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer paso del campeón para imponer respeto y meter miedo

Caption

Y finalmente, la bestialidad de haber hecho ya 16 goles en mundiales, récord que tenía Miroslav Klose, y que quería superar Mbappé, que se arrimó con dos en su primer partido de este 2026. Bueno, Lío ya lo alcanzó con los tres que le hizo a Argelia, así que veremos en la segunda fecha cómo sigue esta competencia.

Bueno, pero además de Messi, la Argentina jugó y le ganó 3 a 0 a Argelia, con un resultado, que no refleja el trámite del partido. Los dirigidos por Scaloni llegaron poco al arco rival, más allá de algún offside, o alguna jugada que no terminó del todo bien. Las cuatro situaciones concretas fueron las de los tres goles de Lío y una salvada de Zidane Jr. en un mano a mano con la Pulga, que logró mandar al córner.

La Argentina apostó a la tenencia, al toque, con la certeza y la convicción que tener la pelota es la mejor manera defenderse. Nunca dejó de ser protagonista y manejó los tiempos del partido, más allá de alguna laguna y de algún error, que fue reparado inmediatamente por la solidez defensiva y la solidaridad ante el compañero en apuros que muestran sus jugadores.

¿Hubo desatenciones? Bueno, sí, a los 8 minutos del primer tiempo, pero el gol argelino fue en offside. Y algún intento de los verdes, que el Dibu Martínez controló bien, porque más allá de algún centro atrás que terminó en córner, el 23 de la selección campeona del mundo no tuvo más trabajo que jugar con sus compañeros o intentar algún saque largo, como el que terminó en el segundo gol de Messi.

Siempre Messi: show, hat-trick y récord histórico a 20 años de su primer gol en la Copa del Mundo

Del lado de Argelia, hubo un equipo que supo tener la pelota, que la manejó y buscó espacios, pero nunca los terminó de encontrar. Ni siquiera hicieron revolcar al Dibu con alguna llegada a fondo ni un tiro de media distancia. Un rival menor, que la Argentina superó con más contundencia que claridad.

La Argentina va calentando motores en un mundial que aún es difícil de predecir. Por lo pronto, cumplió con la tarea. Empezar ganando, con una mini goleada, es muy importante. A esta hora del primer partido del mundial de Qatar, estábamos preguntándonos de dónde salieron esos de verde que se quedaron con un invicto de 36 partidos.

Los muchachos de Scaloni juegan, tocan, tienen la pelota o apuestan al contragolpe y resuelven bien. Si comparamos a otras selecciones que fueron a un mundial a revalidar el título, tenemos que recordar que en 1982 perdimos con Bélgica y en 1990, con Camerún. Está bien, eran otros mundiales, con mayor competencia y menos equipos.

Lionel Messi rompió el silencio tras el debut y le bajó importancia a su histórico récord en los Mundiales

Pero eso lo sabemos los viejos y los estudiosos. La selección de Scaloni mantiene todos las virtudes que la consagraron en Qatar 2022, lujos que ni César Luis Menotti pudo mantener en 1982 ni Carlos Salvador Bilardo, en 1990.

Los tres goles de Messi

El primero fue de un pase frontal de Rodrigo de Paul que venía de un toqueteo lento y un cambio de ritmo feroz lo puso a Lío cara a cara con el arquero y se la clavó en el ángulo.

En el segundo, fue cuando después de algunos movimientos en ataque, la pelota terminó casi en la mitad de cancha, en los pies del Dibu Martínez, que le tiró un largo pelotazo a Lío, centro atrás para Mac Allister que probó desde afuera, Zidane Jr no llegó a controlar y el extraterrestre que nació en Rosario metió su gol 15 en mundiales con pase a la red de derecha, como cuando empezaba a jugar con su papá Jorge en el patio de casa…

Caption

El tercero primero se lo tapó Zidane, pero Lío no se achicó. Y como le dejaron una chance más, se la clavó junto al palo y a descansar. El tipo es más viejo que Angelito Labruna, está por cumplir 39 años y se subió al récord mundial de Klose. Tres goles, en un partido en que pasó poco más que esos tres golazos de Messi, que rompe un record o dos en cada partido…

Después del tercer gol, Argentina sacó a Messi, le dejó la pelota al rival, que la tuvo pero no supo bien que hacer, y con sus intentos, siempre el partido estuvo más cerca del cuarto de Argentina si hubiera acertado un contraataque, que del descuento argelino.

Buen arranque de la Argentina, con este Messi intratable. Si alguien pensó que sería una figurita decorativa o que sería sólo el líder del vestuario, que espere al mundial del 2030, que quizá se le cumpla su pronóstico.

ML