Trenes Argentinos informó “demoras residuales” en los ramales tras la falla eléctrica en la línea Roca

Una falla eléctrica ocurrió a primera hora de este jueves y provocó numerosas cancelaciones y limitación de los recorridos del servicio de la línea Roca. A partir del restablecimiento progresivo de las formaciones informado en la última hora, el encargado de Prensa de Trenes Argentinos, Juan Pablo Thiwissen, precisó, en diálogo con PERFIL, que “continúan con demoras residuales producto del incidente de hoy por la mañana y se irán normalizando todos los ramales”.

Las autoridades de la prestadora estatal del servicio recomendaron a los pasajeros consultar el estado actualizado del servicio antes de viajar, ya que la "normalización podría demandar algunas horas más"

. Después de una mañana imposible en el Tren Roca, retoma el servicio, aunque las demoras persisten

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde la empresa ferroviaria detallaron que las cuadrillas técnicas trabajaron sobre el sistema de alimentación eléctrica y, minutos después de las diez de la mañana, se restituyó la energía. Durante horas se registró un caos en las estaciones, por lo que muchos usuarios optaron por viajar en colectivo y hubo grandes filas en las paradas.

Demoras en el servicio de la línea Roca tras la normalización del servicio

Se supo que, para permitir el trabajo de los grupos técnicos, se procedió al corte total del suministro eléctrico en el sector afectado entre Plaza Constitución y Remedios de Escalada.

A través de un comunicado oficial, Trenes Argentinos sostuvo que el inconveniente limitó el funcionamiento a la mitad de los andenes disponibles en la terminal porteña, situación que obligó a modificar el recorrido habitual de varios servicios.

Nuevas tarifas de transporte en el AMBA: estos son los precios actualizados de colectivos, trenes y subte

Restablecimiento progresivo de los ramales del Tren Roca

Los ramales eléctricos de la línea Roca -Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes- restablecen sus servicios completos con demoras tras la falla técnica de catenaria en Constitución.

Trenes Argentinos informó la normalización del servicio a través de su cuenta oficial de la red social X

Trenes Argentinos actualizó los precios de larga distancia: cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires

Tras los problemas que generaron largas demoras en el Tren Roca, la empresa estatal Trenes Argentinos informó que el servicio eléctrico se restableció en la estación Constitución y las formaciones vuelven a circular con normalidad entre la Capital Federal y La Plata.

PM/ff