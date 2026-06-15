Nuevas tarifas de transporte en el AMBA: estos son los precios actualizados de colectivos, trenes y subte

Las nuevas tarifas del transporte público comienzan a regir desde este lunes 15 de junio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con aumentos que alcanzan a colectivos y trenes. La actualización fue definida por la Secretaría de Transporte y modifica los valores que pagan diariamente millones de usuarios que utilizan los distintos servicios para trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

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La medida forma parte del esquema de incrementos establecido por el Gobierno nacional para los próximos meses y se aplica tanto a quienes cuentan con una tarjeta SUBE registrada como a los beneficiarios de la tarifa social y los pasajeros que utilizan una SUBE sin nominalizar. Además, continúan vigentes las diferencias tarifarias entre los servicios nacionales, los que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y los que están bajo la órbita de la Provincia.

Los incrementos fueron fijados por la Secretaría de Transporte a principios de mayo, que dispuso dividirlo en dos tramos y el aumento rige para las líneas de colectivo de jurisdicción nacional (2%) y del 12,9% para los trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La primera actualización había sido aplicada el 18 de mayo, cuando el Gobierno dispuso un aumento del 10% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de ómnibus del AMBA.

Cuáles son las nuevas tarifas del transporte público

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, los usuarios deberán afrontar distintos valores según el medio de transporte utilizado, la distancia recorrida y la modalidad de pago. A continuación, el detalle completo de las tarifas vigentes.

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

- De 0 a 3 km: con SUBE registrada, $788,28; con Tarifa Social, $354,72; con SUBE sin registrar, $1.253,37.

- De 3 a 6 km: con SUBE registrada, $875,90; con Tarifa Social, $394,15; con SUBE sin registrar, $1.392,68.

- De 6 a 12 km: con SUBE registrada, $943,37; con Tarifa Social, $424,51; con SUBE sin registrar, $1.499,96.

- De 12 a 27 km: con SUBE registrada, $1.010,90; con Tarifa Social, $454,90; con SUBE sin registrar, $1.607,33.

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Colectivos de la Provincia de Buenos Aires (AMBA)

- De 0 a 3 km: con SUBE registrada, $1.015,61; con Tarifa Social, $457,02; con SUBE sin registrar, $2.031,22.

- De 3 a 6 km: con SUBE registrada, $1.142,55; con Tarifa Social, $514,14; con SUBE sin registrar, $2.285,10.

- De 6 a 12 km: con SUBE registrada, $1.269,50; con Tarifa Social, $571,27; con SUBE sin registrar, $2.539,00.

- De 12 a 27 km: con SUBE registrada, $1.523,40; con Tarifa Social, $685,53; con SUBE sin registrar, $3.046,80.

- Más de 27 km: con SUBE registrada, $1.791,02; con Tarifa Social, $805,95; con SUBE sin registrar, $3.582,04.

Colectivos nacionales

- De 0 a 3 km: con SUBE registrada, $714,00; con Tarifa Social, $321,30; con SUBE sin registrar, $1.428,00.

- De 3 a 6 km: con SUBE registrada, $807,07; con Tarifa Social, $363,18; con SUBE sin registrar, $1.614,14.

- De 6 a 12 km: con SUBE registrada, $894,17; con Tarifa Social, $402,37; con SUBE sin registrar, $1.788,34.

- De 12 a 27 km: con SUBE registrada, $983,78; con Tarifa Social, $442,70; con SUBE sin registrar, $1.967,56.

- Más de 27 km: con SUBE registrada, $1.085,49; con Tarifa Social, $488,47; con SUBE sin registrar, $2.170,98.

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Trenes

- Sección 1: con SUBE registrada, $350; con Tarifa Social, $157,50; con SUBE sin registrar, $700; en efectivo, $1.100.

- Sección 2: con SUBE registrada, $470; con Tarifa Social, $211,50; con SUBE sin registrar, $940; en efectivo, $1.100.

- Sección 3: con SUBE registrada, $590; con Tarifa Social, $265,50; con SUBE sin registrar, $1.040; en efectivo, $1.100.

Subte

- Entre 1 y 20 viajes mensuales: con SUBE registrada, $1.558; con SUBE sin registrar, $2.477,22.

- Entre 21 y 30 viajes mensuales: con SUBE registrada, $1.246,40; con SUBE sin registrar, $1.981,78.

- Entre 31 y 40 viajes mensuales: con SUBE registrada, $1.090,60; con SUBE sin registrar, $1.734,05.

- Más de 41 viajes mensuales: con SUBE registrada, $934,80; con SUBE sin registrar, $1.486,33.

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Premetro

- Boleto único: con SUBE registrada, $545,30; con SUBE sin registrar, $867,03.

GZ