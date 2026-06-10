El transporte de carga creció 22,2% y empujó la actividad de los servicios públicos en marzo

El transporte de carga volvió a destacarse como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. En marzo registró un crecimiento interanual de 22,2%, la mayor suba entre los componentes del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) elaborado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

Qué muestran los datos del INDEC sobre el futuro de la economía

Impulsado principalmente por el desempeño de la actividad logística, el nivel general de los servicios públicos mostró una mejora de 2,3% respecto de marzo de 2025. En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador también registró una variación positiva de 0,6%, mientras que el índice serie tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,4% respecto al mes anterior

Sin embargo, los especialistas advierten que el fuerte avance del transporte de carga no debe interpretarse como una recuperación homogénea de toda la economía. "La señal es positiva, pero sectorial. Muestra que algunos motores de la actividad están traccionando más fuerte, especialmente los vinculados a producción, recursos naturales y exportaciones", explicó Nicolás Parreira, economista y director de asesoría financiera.

La recuperación avanza, pero por sectores

Según el informe del INDEC, además del transporte de carga, la recolección de residuos creció 4,7% interanual, el transporte de pasajeros avanzó 4,1% y la demanda de electricidad, gas y agua aumentó 2,8%.

Por el contrario, los vehículos pasantes pagos por peajes registraron una caída de 0,9% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que el servicio de correo postal retrocedió 12,1%. La telefonía, en tanto, mostró una mejora de 1,9%.

Para Parreira, el salto de 22,2% en el transporte de carga refleja principalmente la mejora de actividades vinculadas al agro, la minería, la energía y la logística asociada al comercio exterior.

"Seguimos hablando de una economía que se recupera por sectores. La recuperación del agro, la minería, la energía y la logística vinculada al comercio exterior ayudan a explicar este crecimiento", sostuvo.

El especialista aclaró además que el indicador no representa la totalidad de la economía, sino un segmento específico vinculado al transporte de carga por ferrocarril y aeronavegación comercial regular.

"Puede haber también un efecto de comparación contra meses previos más débiles. Por eso no conviene leer este dato como un boom general de la economía", agregó.

Qué pasó en la comparación mensual

En términos desestacionalizados, la mayoría de los sectores también mostró una evolución favorable durante marzo.

La recolección de residuos avanzó 4,4% respecto de febrero, mientras que el transporte de carga creció 7%. También se registraron mejoras en los peajes (0,8%), el transporte de pasajeros (0,4%) y la telefonía (0,2%).

Por su parte, la demanda de electricidad, gas y agua fue el único sector que mostró una leve contracción mensual, con una baja de 0,1%.

El servicio de correo postal exhibió una recuperación mensual de 13,9%, aunque ese rebote no alcanzó para compensar la fuerte caída acumulada en la comparación interanual.

Qué muestra el indicador general

Más allá del desempeño sobresaliente del transporte de carga, el ISSP reflejó una mejora moderada de la actividad vinculada a los servicios públicos.

Para Parreira, la combinación de una suba de 2,3% interanual y de 0,6% mensual desestacionalizada muestra una economía que continúa recuperándose, aunque de manera desigual.

"Hay rubros con dinamismo claro, como transporte de carga, recolección de residuos, transporte de pasajeros y energía; y otros que siguen rezagados", explicó.

Respecto de la caída de 0,9% en los peajes, el economista consideró que no constituye una señal preocupante. "Es una baja leve y, de hecho, en la medición desestacionalizada los peajes subieron 0,8% mensual", señaló.

En cambio, atribuyó el retroceso de 12,1% en el servicio de correo postal a cambios estructurales más que a una desaceleración de la actividad económica.

"Está más vinculado a la digitalización, a los cambios en los hábitos de comunicación y a la transformación del negocio postal tradicional que a una señal pura de menor actividad económica", afirmó.

Una mejora heterogénea

Los datos de tendencia-ciclo también muestran una trayectoria positiva para la mayoría de los sectores. En marzo crecieron electricidad, gas y agua (0,7%), la recolección de residuos (0,4%), el transporte de pasajeros (0,8%), el transporte de carga (0,5%), los peajes (0,3%) y la telefonía (0,1%). El único rubro que mantuvo una tendencia negativa fue el servicio de correo postal, con una caída de 1,1%.

En este contexto, Parreira concluyó que el informe refuerza una tendencia que ya muestran otros indicadores económicos: la recuperación existe, pero no se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores.

"Los sectores vinculados a producción, exportaciones, agro, minería y energía avanzan más rápido que aquellos directamente relacionados con el consumo masivo", resumió.

FN