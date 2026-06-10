Construcción e industria volvieron a caer en abril y profundizaron la desaceleración económica

La actividad de la construcción y la industria manufacturera registraron nuevas caídas durante abril de 2026, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos sectores mostraron una baja interanual del 2,8% respecto del mismo mes de 2025, en un contexto marcado por la desaceleración de la actividad económica.

Según el organismo estadístico, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 2,8% en la comparación interanual, mientras que el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró la misma variación negativa. En términos desestacionalizados, la construcción retrocedió 4% respecto de marzo y la industria manufacturera disminuyó 2,1%.

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Pese a los resultados de abril, el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 mostró comportamientos diferentes entre ambos sectores. La construcción mantuvo una suba del 2,1% frente al mismo período de 2025, mientras que la industria manufacturera acumuló una caída del 2,4%.

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el indicador tendencia-ciclo registró un crecimiento de 0,1% para la industria y de 0,3% para la construcción, acumulando cinco y seis meses consecutivos de variación positiva, respectivamente. Además, señaló que en marzo la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción creció 2,5% interanual y que la superficie autorizada por permisos de edificación aumentó 14,5%.

Los materiales más afectados en la construcción

Durante abril, el consumo aparente de insumos para la construcción presentó resultados dispares. Entre los materiales con mayores incrementos interanuales se ubicaron los insumos agrupados como “otros” —que incluyen grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción— con una suba de 16,1%. También crecieron el hierro redondo y aceros (15,7%) y las pinturas (10%).

En contraste, varios materiales esenciales registraron fuertes bajas. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron 18,9%, el yeso 17,5%, las cales 16,4% y el asfalto 15,5%. También descendieron el cemento portland (12,7%), el hormigón elaborado (10,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (6,6%), los ladrillos huecos (6,3%), las placas de yeso (4,1%) y los artículos sanitarios de cerámica (3,6%).

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En el acumulado de enero a abril, los mayores aumentos correspondieron a “otros insumos” (23,9%), pinturas (13,1%), artículos sanitarios de cerámica (8,7%), hierro redondo y aceros (5,3%), hormigón elaborado (3,8%) y placas de yeso (3%). Por el contrario, el yeso retrocedió 12,8%, los mosaicos graníticos y calcáreos 12,3%, los pisos y revestimientos cerámicos 8,5%, las cales 5,5%, los ladrillos huecos 5,1%, el cemento portland 3,3% y el asfalto 2%.

Industria: doce de dieciséis ramas cerraron en baja

La industria manufacturera también exhibió un desempeño mayoritariamente negativo durante abril. Doce de las dieciséis divisiones relevadas por el Indec registraron caídas interanuales.

La contracción más pronunciada se observó en maquinaria y equipo, con una baja de 20,2%. Dentro de ese sector, la fabricación de maquinaria agropecuaria disminuyó 29,7%, impulsada por una menor producción y venta de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas e implementos agrícolas.

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Otro de los rubros más afectados fue el de productos textiles, que retrocedió 22,2%. En particular, la producción de tejidos y acabado de productos textiles cayó 35,4% interanual. Según el Indec, las empresas relevadas atribuyeron el descenso a una menor demanda interna.

También registraron bajas significativas las ramas de prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-11,4%), industrias metálicas básicas (-11,2%) y vehículos automotores y autopartes (-10,7%).

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El informe además reportó caídas en productos minerales no metálicos (-6,4%), productos de caucho y plástico (-5,1%), muebles y colchones (-5,1%), otro equipo de transporte (-2,1%) y productos de metal (-1,4%).

Entre los sectores que lograron crecer se destacaron sustancias y productos químicos, con una expansión de 16,7%, seguidos por productos de tabaco (6,5%), refinación de petróleo, coque y combustible nuclear (5,6%) y madera, papel, edición e impresión (4,1%).

CS/LT