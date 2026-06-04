El personal de la empresa estatal Trenes Argentinos comenzó a desplegar una serie de patrullas de fiscalización a bordo de las formaciones ferroviarias que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida, orientada de forma directa a mitigar los niveles de evasión en el pago de los pasajes, consiste en supervisiones aleatorias durante los viajes utilizando dispositivos electrónicos portátiles.

Según explicaron fuentes internas de la operadora ferroviaria, la iniciativa responde a una problemática histórica vinculada al salto de molinetes y a la falta de registro del viaje en las estaciones de origen.

Aumento de trenes y colectivos: cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en mayo de 2026

El propósito central de la compañía es asegurar que la totalidad de los pasajeros abone la tarifa correspondiente a través de la Tarjeta SUBE.

El mecanismo tecnológico utilizado por los agentes de control permite verificar de manera inmediata el último movimiento del plástico.

Al ingresar a la estación, el usuario debe apoyar la tarjeta para que el sistema retenga el valor del viaje máximo; si las patrullas detectan a bordo que ese circuito no fue iniciado, el pasajero queda expuesto a una sanción económica.

Trenes Argentinos: el costo de las multas por no pagar el boleto

La penalización económica dispuesta para quienes infrinjan la normativa se fijó en 3.500 pesos, una cifra equivalente a diez pasajes mínimos del esquema tarifario vigente. De acuerdo con los registros de la empresa, durante el mes de mayo se labraron casi 16 mil multas bajo esta modalidad de control en movimiento.

Para facilitar la regularización de la infracción en el momento del control, los pasajeros sancionados pueden efectuar el pago en efectivo o vía código QR a través de billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. Las patrullas emiten de forma obligatoria comprobantes numerados que son rendidos diariamente por el personal a cargo.

En la actualidad, el despliegue cuenta con 10 patrullas activas en la Línea Roca, compuestas por cinco integrantes y un supervisor, enfocadas en los ramales La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques.

Por su parte, la Línea San Martín dispone de cinco cuadrillas fijas y el Belgrano Sur cuenta con dos operativas, previendo sumar más personal en el corto plazo.

Trenes Argentinos relanzó la renovación de vías de la Línea Sarmiento entre Once y Moreno

Desde la conducción de Trenes Argentinos confirmaron que el sistema se extenderá próximamente a las líneas Mitre y Sarmiento. Los equipos técnicos se encuentran terminando de diagramar los cronogramas y conformando las cuadrillas que operarán en dichos ramales en los próximos días.

Las autoridades del área de transporte recordaron la importancia de registrar la tarjeta SUBE a nombre de cada usuario a través de los canales oficiales del Gobierno. Este trámite no solo permite el acceso a beneficios como la Tarifa Social, sino que resulta indispensable para recuperar saldos ante pérdidas o robos.

DS