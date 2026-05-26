Trenes Argentinos relanzó la renovación de vías de la Línea Sarmiento entre Once y Moreno

La empresa Trenes Argentinos oficializó el lanzamiento de tres licitaciones públicas destinadas a la renovación de la Línea Sarmiento en los tramos que conectan la terminal de Once con la estación de Moreno. Este tramo quedaba pendiente dentro de la sección local.

La publicación de las normativas confirmó que el paquete de proyectos no solo contemplará el recambio de rieles y durmientes, sino también una readecuación de pasos a nivel vehiculares y peatonales, la remoción y sustitución de aparatos de vía (ADV), optimizaciones en los sistemas de señalamiento y obras de accesibilidad en estaciones.

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Para la ejecución, la operadora dividió el proyecto de renovación en tres contratos complementarios bien diferenciados: La primera etapa contemplará la intervención directa sobre 6,7 kilómetros de vías en sectores críticos de la sección intermedia-urbana. Incluye trabajos en los cuadros de las estaciones de Ciudadela y Ramos Mejía, donde se retiraron aparatos de vía obsoletos.

Asimismo, la obra abarcará la renovación por completo de los pasos a nivel vehiculares de Boyacá, Nazca, Segurola, Barragán, Cuzco/General Paz, Granaderos y 9 de Julio. De forma complementaria, se darán intervenciones peatonales en Rodríguez Peña y Juan Chassaing, junto con mejoras operativas en otros nueve cruces específicos

El segundo tramo adjudicado se transformará en el más extenso en superficie, al abarcar algo más de 12 kilómetros de vías en dirección hacia el oeste de la traza bonaerense. Las tareas priorizarán la regularización de sectores que presentaban un alto desgaste material debido a la intensidad de las frecuencias de los trenes eléctricos que circulan.

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La puesta en marcha de estas licitaciones ocurrió días después de registrarse afectaciones en el servicio regular de la traza. Durante el fin de semana largo, las formaciones del servicio eléctrico circularon limitadas por la instalación de una nueva mesa de mando en la cabina de señales de la estación Moreno.

Los trabajos de infraestructura sobre las vías de la sección Once - Moreno demandaron la utilización de nuevos rieles de tipo UIC 54 y durmientes de hormigón pretensado. Estas estructuras reemplazarán a los antiguos componentes de madera, sumado a la colocación de fijaciones elásticas y piedra balasto.

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La renovación del tendido apunta a disminuir los índices de fallas mecánicas y el riesgo de descalces en zonas de alta densidad de circulación. Las deficiencias históricas en los aparatos de vía obligaron durante años a imponer restricciones de velocidad en los ingresos a las terminales.

La finalización de estas obras de renovación de vías remanentes proyecta un esquema de circulación con frecuencias más estables y una reducción en los costos de mantenimiento preventivo para la operadora estatal.