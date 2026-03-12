Todos los servicios del tren Mitre volvieron a llegar a la estación Retiro desde este jueves 12 de marzo, luego de finalizar las pruebas operativas del renovado sistema de señalización en el ingreso a la terminal. La normalización alcanza a los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, que durante semanas tuvieron recorridos limitados o directamente suspendidos por las obras.

Según informó Trenes Argentinos, el restablecimiento del servicio se produjo tras superar con resultados satisfactorios los controles técnicos, que incluyeron recorridos de prueba con formaciones vacías para verificar el correcto funcionamiento del nuevo equipamiento.

El proceso de verificación concluyó en un plazo menor al previsto en los últimos días, lo que permitió anticipar la vuelta de los servicios habituales. Sin embargo, en un primer momento, la reanudación total estaba prevista para fines de febrero, pero se había postergado para garantizar condiciones óptimas de seguridad operacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tren Mitre inicia dos meses de cortes y servicios limitados

Obras de señalización y el motivo de la interrupción del servicio

La renovación del sistema de señalización en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y demandó trabajos de alta complejidad técnica. El proyecto incluyó el reemplazo de 120 kilómetros de cableado, la instalación de nuevas señales y semáforos, y el traspaso completo del antiguo sistema al nuevo equipamiento tecnológico.

Para llevar adelante esta actualización fue necesario desconectar la estructura previa y vincularla con el nuevo señalamiento. Durante ese período de transición, la circulación de trenes hacia la estación cabecera no fue posible por razones operativas y de seguridad.

Desde la empresa explicaron que los ensayos finales se realizaron sin pasajeros a bordo, con el objetivo de corroborar el funcionamiento integral del sistema antes de habilitar nuevamente el servicio comercial. “La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales”, subrayó Trenes Argentinos en su comunicación oficial.

La fecha original de normalización estaba prevista para el 28 de febrero.

Las restricciones habían comenzado el pasado 10 de enero. Durante unos 50 días, el ramal Tigre permaneció completamente suspendido, mientras que los servicios de José León Suárez y Bartolomé Mitre redujeron su recorrido hasta la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro.

La fecha original de normalización estaba prevista para el 28 de febrero, pero fue postergada en dos oportunidades. Primero se anunció una demora de una semana y luego una extensión de 15 días más, lo que generó malestar entre los pasajeros, ya que el tren es uno de los medios más rápidos para unir la zona norte del AMBA con el centro porteño.

La renovación de ramal Tigre

Además de la señalización, el plan de obras incluyó una intervención profunda en la infraestructura del ramal Tigre. Desde el 10 de enero se avanzó en la renovación de 7,7 kilómetros de vías, que se suman a un total de 29 kilómetros de traza nueva entre Empalme Maldonado y Tigre.

El tren Mitre vuelve a cerrar un ramal por obras: 49 días de interrupción y una década de servicios recortados

Según los datos oficiales, los trabajos también contemplaron la adecuación de 13 cuadros de estación, la modernización de 16 pasos a nivel y la renovación de 12 puentes. Asimismo, la empresa informó que las tareas en el ramal Tigre continuarán durante la noche para evitar nuevas interrupciones en el servicio diurno.

“Se prevé que, con su avance, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos para mitad de año; mientras que, para fines de 2026, el recorrido podría restar otros 7 minutos”, indicaron desde Trenes Argentinos.

RV/ff