La empresa Trenes Argentinos informó que se postergó el regreso del servicio completo del Tren Mitre, por lo que seguirá limitado hasta Belgrano C y Tigre y desde Belgrano R hasta José Suárez y Bartolomé Mitre. Las pruebas operativas del nuevo sistema de señalización continuarán unos 15 días más.

El Tren Mitre ramal Tigre estuvo sin funcionar entre el 10 de enero y el 1 de marzo por renovaciones de vías y tendido de cables. El cronograma de obras contemplaba que el servicio completo vuelva a operar con normalidad a comienzo de mes, pero la llegada hasta Retiro se postergó para el 8 de marzo.

Finalmente, ese plazo tampoco se cumplió. El viernes la empresa emitió un comunicado para informar que las pruebas continuarán del nuevo sistema de señalización con el fin de que "el retorno del servicio cumpla con las condiciones óptimas de seguridad operacional".

En esta ocasión no dieron fecha de normalización, sino que estimaron en "15 días" el periodo de pruebas. Según Trenes Argentino, el protocolo de prueba posibilita corroborar el perfecto funcionamiento del sistema de señalamiento.

Durante el periodo de obras, los trabajos se centraron en la renovación de 29 kilómetros de vías y en el tendido de 120 kilómetros de cables de señalamiento. Se renovaron vías en 13 cuadros de estación, se intervinieron 16 pasos de nivel y se mejoraron 12 puentes.

La empresa explicó que la renovación se afrontó en verano, ya que en esta época disminuye la cantidad de pasajeros. En paralelo, durante esta etapa, se continúa trabajando en la capacitación del personal especializado para el regreso de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre.

La estimación de 50 días de trabajo quedó corta y por varios días más el servicio seguirá limitado. A esto se sumó que hubo obras en sectores de difícil acceso, mientras que el cambio de señalamiento en el ingreso a la estación Retiro necesitó la desconexión del sistema viejo.