El Gobierno Nacional avanza en la compra de 43 trenes nuevos: para qué líneas serán

El Gobierno nacional anunció, a través del Boletín Oficial, el lanzamiento de la licitación para la compra de 43 trenes completamente nuevos, conocidos técnicamente como Unidades Múltiples Diésel (DMU).

Esta noticia se da en el marco del Plan de inversiones de Emergencia Ferroviaria que comenzó en 2024. Con esto, se busca mejorar la seguridad operacional y la eficiencia en el transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), señalaron desde la Secretaría de Transporte.

La operación —que se hará mediante una contratación directa a cargo de Trenes Argentinos Operaciones— supone una inversión estratégica de unos US$ 300 millones.

Se trata de una incorporación considerada crítica, ya que el sistema ferroviario del AMBA no sumaba material rodante nuevo desde 2015. La compra contempla 150 coches, además de repuestos esenciales y componentes para cubrir un mantenimiento inicial de tres años, junto con toda la documentación técnica necesaria para ponerlos en servicio.

Qué líneas recibirán los nuevos trenes

Las nuevas formaciones se integrarán a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, reemplazando gradualmente a equipos con más de cincuenta años de uso. "El propósito central es renovar de manera profunda la flota de trenes, elevando los estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia del servicio", según Transporte.

Este proceso forma parte de un programa de inversión más amplio. En paralelo, el Gobierno ya había adquirido 3 locomotoras diésel-eléctricas por US$ 7 millones para la línea San Martín, actualmente en fase final de fabricación y con llegada estimada para enero de 2026.

Además, a esto se suma la compra de repuestos ferroviarios por US$ 119 millones para los mantenimientos pesados de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, la primera compra de este tipo en nueve años.

El recambio permitirá un ahorro importante de recursos: las nuevas DMU consumen casi un 50% menos de combustible que las locomotoras diésel que hoy circulan en el AMBA, lo que representa un avance tanto económico como ambiental, añadieron desde la Secretaría.

El plan de Emergencia Ferroviaria

El DNU 525/24 estableció un plan integral que incluye: obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, con la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias. A su vez, el aumento en un 75% de las capacitaciones para el personal ferroviario y la simplificación de normas técnicas, lo que representa una mejora exponencial en la seguridad operacional del servicio ferroviario.

