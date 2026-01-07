Viajar en tren volvió a consolidarse como una de las alternativas más elegidas para recorrer la Argentina: es más económico que el avión, más cómodo que el micro en muchos trayectos y permite llegar a destinos clave del interior. Sin embargo, la alta demanda hace que los pasajes se agoten rápido, sobre todo en temporada alta, fines de semana largos y vacaciones.

Actualmente, Trenes Argentinos opera servicios de larga distancia que conectan Buenos Aires con destinos como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Junín, Bragado y Bahía Blanca, entre otros. También hay servicios regionales y de cercanía que unen distintas ciudades del interior.

Los precios varían según el trayecto, la categoría y la anticipación con la que se compre el pasaje, aunque en general siguen siendo los más accesibles del mercado.

Los tickets se pueden adquirir de manera online a través del sitio oficial de Trenes Argentinos o de forma presencial en estaciones habilitadas. Jubilados, pensionados, personas con discapacidad y menores cuentan con descuentos o pasajes gratuitos, mientras que quienes compran con anticipación suelen acceder a tarifas promocionales.

El principal problema es la disponibilidad. En muchos casos, los pasajes se agotan en cuestión de horas apenas se habilita la venta. El truco para conseguirlos es estar atento a las fechas en las que se liberan los cupos, que suelen anunciarse con antelación, y comprar apenas se habilita el sistema. Ingresar temprano al sitio, tener los datos cargados y evitar horarios pico puede marcar la diferencia.

Viajar en tren requiere planificación, pero sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan ahorrar y disfrutar del trayecto. Con información clara, algo de paciencia y una compra a tiempo, el tren vuelve a ser una puerta de entrada accesible para recorrer el país.