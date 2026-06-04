La VTV continúa siendo un trámite vial obligatorio para circular por las rutas de la República Argentina en junio de 2026. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratificaron que mantendrán el régimen actual, así lo expresó el ministro de Transporte, Martín Marinucci, quien manifestó que “la verdadera discusión no es quién hace la revisión, sino quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina”.

La Provincia de Buenos Aires y CABA mantienen vigentes sus propios esquemas de verificación y cronogramas de vencimiento. En el caso de los propietarios de autos particulares, deben realizarla cumplidos dos años de antigüedad del rodado o a los 60.000 kilómetros recorridos. Mientras que, en caso de las motos la exigencia comienza al cumplirse el primer año desde el patentamiento.

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En el marco de la reforma de la Verificación Técnica Vehicular impulsada por la Secretaría de Transporte de la Nación, se oficializaron los costos de la revisión en el territorio de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Las tarifas incluyen el IVA y costos administrativos.

VTV en la provincia de Buenos Aires

Cuáles son los valores de la VTV en junio de 2026 en la provincia de Buenos Aires

-Autos particulares hasta 2.500 kilogramos: $97.057,65

- Autos particulares de más de 2.500 kilogramos: $174.703,77

- Motos de 50 a 200 de cilindrada $38.823,06

- Motos de 200 a 600 de cilindrada: $58.234,59

- Motos de más de 600 de cilindrada: $77.646,12

- Remolques y acoplados hasta 2.500 kilogramos: $58.234,59

- Remolques y acoplados de más de 2.500 kilogramos: $87.351,89

Ministro de Transporte, Martín Marinucci: “En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno no se va a aplicar”

Cuánto cuesta la VTV en junio de 2026 en la CABA

Autos particulares: $75.756,89

Motos: $28.484,61

El cronograma de vencimientos de VTV (Verificación Técnica Vehicular) continúa organizándose según la terminación de la patente del vehículo. El objetivo es distribuir la demanda de turnos durante todo el año y evitar la saturación de las plantas verificadoras.

VTV en CABA

Durante junio de 2026 deben prestar especial atención aquellos vehículos cuya revisión anual vence en este mes, especialmente los dominios asociados al cronograma establecido por cada jurisdicción.

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Las autoridades recomiendan solicitar turno con anticipación para evitar demoras y posibles recargos derivados del vencimiento de la oblea.

Con los nuevos valores ya vigentes y una mayor fiscalización en calles y rutas, junio se presenta como un mes clave para quienes deben renovar la VTV. Mantener la documentación al día no sólo evita multas, sino que también garantiza que el vehículo reúna las condiciones mínimas de seguridad para circular.

PM/ff