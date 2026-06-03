Ministro de Transporte, Martin Marinucci: “En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno no se va a aplicar”

La provincia de Buenos Aires dejó en claro que mantendrá vigente su propio régimen de revisión vehicular tras la normativa impulsada por el Gobierno nacional. El ministro de transporte bonaerense, Martin Marinucci, manifestó que “en la Provincia, la reforma de la VTV no se va a aplicar” y, las autoridades regionales sostuvieron que cualquier modificación debe ser evaluada cuidadosamente para garantizar que no se vean afectados los controles de seguridad, ni la calidad de las inspecciones.

De esta manera, la administración provincial dejó en claro que continuará administrando su propio esquema de control vehicular, independientemente de las reformas anunciadas por la Nación.

El Gobierno reglamentó los cambios en la VTV en el Boletín Oficial

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El ministro fue tajante: “No es que nos encaprichamos, estamos convencidos que es necesario”. En esa línea, argumentó que la inspección periódica es un pilar fundamental para evitar accidentes en las rutas: “Garantizar que los vehículos estén en condiciones es garantizar la seguridad vial”.

Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martin Marinucci

En declaraciones brindadas al medio de la ciudad de La Plata Letra P, Marinucci explicó que la Provincia mantiene plena potestad para definir las condiciones de funcionamiento de la VTV dentro su jurisdicción y no está obligada a adoptar los cambios establecidos por la administración nacional.

Las declaraciones del funcionario de la cartera bonaerense se produjeron tras el anuncio del Poder Ejecutivo nacional sobre la reforma de la Verificación Técnica Vehicular y el cuestionamiento hacia la centralidad de las plantas tradicionales.

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Martín Marinucci: “Buenos Aires es una jurisdicción autónoma, como el resto de las provincias"

“Buenos Aires es una jurisdicción autónoma, como el resto de las provincias”, enfatizó el ministro de transporte provincial, Martín Marinucci durante la entrevista concedida a Letra P.

La nueva reglamentación que busca modernizar el sistema de inspecciones vehiculares quedó oficializada a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial y apunta a quitarle el dominio a las plantas tradicionales de VTV.

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Planta de VTV en la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, destacó que la provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema propio de control técnico vehicular que funciona bajo normas específicas y con una red de plantas verificadoras de VTV habilitadas para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para circular.

PM/fl