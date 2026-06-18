jueves 18 de junio de 2026
SOCIEDAD
No llegan ni salen trenes

Mañana imposible en el Tren Roca: cancelaciones por una falla eléctrica en Plaza Constitución

Desde Trenes Argentinos explicaron que el inconveniente se debe a problemas en la alimentación eléctrica de la estación Plaza Constitución. También se registran demoras en las líneas Mitre y Belgrano Sur.

Trenes hoy 04062026
Cómo funcionan los trenes hoy: el estado de cada ramal este jueves 4 de junio | Wikipedia
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Hay caos en la terminal de Constitución debido a que no llegan ni salen trenes de la línea Roca por una falla técnica, lo que provoca demoras y cancelaciones.

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Desde Trenes Argentinos informan que los ramales La Plata y Bosques se encuentran limitados por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución. Ramales Korn, Ezeiza y Bosques, vía Temperley, sufren demoras por las mismas causas.

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