Mañana imposible en el Tren Roca: cancelaciones por una falla eléctrica en Plaza Constitución

Hay caos en la terminal de Constitución debido a que no llegan ni salen trenes de la línea Roca por una falla técnica, lo que provoca demoras y cancelaciones.

Nuevas tarifas de transporte en el AMBA: estos son los precios actualizados de colectivos, trenes y subte

Desde Trenes Argentinos informan que los ramales La Plata y Bosques se encuentran limitados por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución. Ramales Korn, Ezeiza y Bosques, vía Temperley, sufren demoras por las mismas causas.

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