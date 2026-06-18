Estudio: Argentina podría alcanzar la cobertura universal en el nivel inicial sin construir nuevos jardines de infantes

Durante décadas, el sistema educativo argentino enfrentó un mismo desafío: crear vacantes para incorporar a una cantidad creciente de niños. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, la situación comienza a invertirse. La abrupta caída de la natalidad está reduciendo la cantidad de chicos que ingresan al sistema y abre una ventana de oportunidad que podría modificar de manera profunda el acceso a la educación inicial.

Según un estudio elaborado por Sebastián Kiguel, María Sol Alzú y Martín Nistal para la ONG Argentinos por la Educación, si la infraestructura y la oferta educativa actuales se mantienen, la cobertura del nivel inicial podría pasar del 87% registrado en 2024 a un 98% hacia 2027, acercándose a una virtual universalización.

La proyección surge de un fenómeno demográfico de gran magnitud. Entre 2016 y 2025, la población de niños de entre 3 y 5 años se redujo un 31%, al pasar de 2,25 millones a 1,56 millones. Para 2030, las estimaciones indican que ese grupo etario volverá a disminuir otro 16%, hasta alcanzar aproximadamente 1,31 millones de niños.

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En términos absolutos, esto significa que dentro de cuatro años habrá cerca de 250 mil chicos menos en edad de asistir al jardín de infantes. La consecuencia inmediata es que muchas de las vacantes creadas durante los años de expansión educativa podrían quedar disponibles.

Para los especialistas, el fenómeno representa una suerte de "bono demográfico educativo". Así como otros países aprovecharon etapas de menor crecimiento poblacional para invertir más recursos por alumno, la Argentina podría utilizar la reducción de la matrícula para ampliar la inclusión y mejorar la calidad de las experiencias educativas tempranas.

La relevancia de esa oportunidad es particularmente importante porque la educación inicial es considerada una de las herramientas más efectivas para reducir desigualdades de origen. Diversas investigaciones internacionales muestran que el acceso temprano a experiencias educativas de calidad se asocia con mejores trayectorias escolares, mayores aprendizajes y mejores oportunidades laborales y sociales durante la adultez.

Las diferencias actuales muestran por qué el desafío sigue vigente. Mientras la sala de 5 años se encuentra prácticamente universalizada, con una cobertura nacional del 99%, y la sala de 4 alcanza el 87%, la sala de 3 años continúa siendo el eslabón más débil del sistema. Apenas el 58% de los niños de esa edad asiste al sistema formal de educación inicial.

Las brechas territoriales también son significativas. En sala de 3 años, provincias como Buenos Aires y La Rioja superan el 70% de cobertura, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa registran niveles inferiores al 30%. Estas diferencias reflejan que el acceso a la educación temprana continúa dependiendo en gran medida del lugar de residencia.

La combinación entre menos nacimientos y una infraestructura más desarrollada explica por qué los autores consideran que la Argentina dispone de condiciones favorables para ampliar el acceso sin necesidad de construir masivamente nuevos establecimientos. Bajo determinados supuestos, provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Catamarca, Neuquén, Jujuy o Tucumán podrían alcanzar coberturas cercanas o iguales al 100% hacia 2027.

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No obstante, los investigadores advierten que disponer de vacantes no garantiza automáticamente una mayor asistencia. Una vez que la oferta deja de ser el principal obstáculo, emergen otros desafíos: identificar a los niños que permanecen fuera del sistema, acercar propuestas a las familias más vulnerables y garantizar condiciones pedagógicas de calidad.

Si los recursos liberados por la menor presión demográfica se orientan hacia los sectores más vulnerables, la expansión del nivel inicial podría transformarse en una política efectiva de reducción de desigualdades.

ML