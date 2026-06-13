En Argentina, solo el 1,5% de la población da sangre de manera voluntaria

Según los especialistas del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, en nuestro país sólo el 1,5% de la población dona sangre de manera voluntaria. Hay que recordar que esta cifra se encuentra por debajo del porcentaje recomendado por las buenas prácticas, que oscila entre el 3% y el 5%.

Todo eso en un entorno en el que la necesidad de contar con sangre es continua. “La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la necesita”, comentó Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA.

Y la experta recordó que “una sola donación puede ayudar hasta a cuatro personas. Esto se debe a que, una vez extraída, la sangre se separa en tres componentes principales (glóbulos rojos, plasma y plaquetas), que pueden destinarse a distintos pacientes según sus necesidades clínicas.

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Los procedimientos de donación no toman más de 45 minutos

Los procedimientos de donación no toman más de 45 minutos, desde el ingreso al hospital hasta la finalización. Al llegar, se completa un formulario con datos confidenciales. Luego se realiza una breve entrevista médica, se controla la temperatura y la presión arterial y se efectúa un análisis de laboratorio para determinar el grupo sanguíneo. Finalmente, se lleva a cabo la extracción de aproximadamente 450 mililitros de sangre.

“El proceso está rigurosamente controlado para asegurar la seguridad tanto del donante como del receptor. Se utiliza material estéril, se realiza un estricto control médico y se llevan a cabo estudios de calidad de la sangre, incluyendo pruebas para detectar enfermedades como VIH, hepatitis, Chagas, entre otras”, dice Vellicce.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Los mayores de 18 años y menores de 65 años. Estos deben gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. Además no aber tenido tatuajes o cirugías recientes (en caso de tenerlos, deberán esperar 6 meses).

Antes de donar se recomienda descansar adecuadamente, desayunar, tomar abundante líquido y evitar la actividad física intensa. Después de la donación, es aconsejable mantenerse hidratado, no fumar ni consumir alcohol durante las horas posteriores, evitar esfuerzos físicos importantes y no cargar peso con el brazo utilizado para la extracción.

“La frecuencia de donación varía según el sexo: los varones pueden donar cada 3 meses (hasta 4 veces al año) y las mujeres cada 4 meses (hasta 3 veces al año)”, comenta la doctora.

Vellicce menciona, además, que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable, de modo que las donaciones regulares se vuelven imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre en el momento y el lugar en que se necesite. “En el Hospital de Clínicas necesitamos como mínimo que 20 personas por día se acerquen a donar sangre”, explica.

¿Quiénes podrían necesitar la sangre?

Se estima que nueve de cada diez personas necesitarán una transfusión de sangre en algún momento de su vida. “Las personas que se realizan cirugías cardiacas, cirugía de cadera o cuando se complica un embarazo, requieren de la donación. Un paciente con leucemia o talasemia necesita transfusiones de sangre todos los días durante el tratamiento y en algunos momentos varias veces al día”, ejemplifica Vellicce. A estas situaciones, se suman los accidentes de tránsito, de trabajo y domésticos, en los cuales “se puede perder mucha sangre y la única manera de salvar una vida es con una transfusión”, sostiene.