Un análisis de sangre podría detectar la demencia.

Un análisis de sangre podría ayudar a detectar de forma temprana el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

El estudio, que se centró en datos de 382 participantes sin demencia y con una edad media de 56 años, fue publicado en la revista 'Neurology'. La tarea se basó en medir la actividad de las plaquetas, debido a que en análisis previos, el equipo ya había observado que una mayor agregación plaquetaria se asociaba con un mayor riesgo de demencia a largo plazo.

De esta manera, mediante esta medición, se podría alertar de forma temprana sobre el diagnóstico futuro de una demencia.

En el marco de la tarea investigativa, los científicos descubrieron que la tendencia de las plaquetas a agregarse y formar coágulos, está relacionada con cambios cerebrales característicos de la enfermedad desde la mediana edad. Estas alteraciones incluyen niveles elevados de las proteínas amiloide y tau, detectadas mediante técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética (RM).

En este nuevo trabajo, el objetivo fue explorar si esa agregación se correlacionaba con biomarcadores específicos de la enfermedad Alzheimer en personas aún sin síntomas.