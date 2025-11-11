Mejorar la fuerza del tronco protege la columna y permite mantener la autonomía.

Fortalecer el sistema protege la columna, ayuda a prevenir el dolor de espalda y sostiene la movilidad y la independencia con el paso del tiempo, según aseguran expertos del National Geographic

El fortalecimiento de la musculatura central —core— es esencial para proteger la espalda. Estos músculos proporcionan soporte natural a la columna. Cuando se debilitan, la espalda soporta cargas mayores y se incrementa el riesgo de molestias o lesiones.

En ese contexto, los expertos recomiendan ejercicios de fortalecimiento del core dentro de la rutina general, junto con actividad física regular de bajo impacto como caminar, nadar o andar en bicicleta, y control del peso corporal para reducir la presión en la zona lumbar.

Además, destaca la importancia de mantener una postura adecuada, flexionar las rodillas al levantar objetos y evitar movimientos bruscos al cargar peso.

Estudios recientes, como la revisión publicada en The Spine Journal, demostraron que el entrenamiento habitual del core disminuye la frecuencia de dolores lumbares y facilita las actividades cotidianas.