La institución mejor considerada por la sociedad es la universidad

Una nueva encuesta de opinión pública confirma cuáles son las instituciones mejor ponderadas por la sociedad.

Según los resultados de la encuesta QSocial, realizada entre el 7 y el 28 de mayo sobre 1.829 casos de todo el país, son las universidades las instituciones más apreciadas y respetadas por los argentinos.

En el otro extremo de la consideración, en el fondo de la tabla, se ubican las instituciones con mayor “descrédito”: el Congreso Nacional, los sindicatos y los partidos políticos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo a las conclusiones de la encuesta, “el descrédito de las instituciones es generalizado, la única excepción son las universidades que un nivel de confianza del 59%, en un contexto donde el Congreso apenas alcanza el 10%”.

En los últimos lugares aparecen partidos políticos (12%), sindicatos (11%) y el Congreso Nacional (10%)

Por debajo de la academia, bastante más atrás en la confianza de los argentinos, surgen instituciones como las Fuerzas Armadas (37%) y la Iglesia (27%).

En los últimos lugares se ubican los partidos políticos (12%), los sindicatos (11%) y el Congreso Nacional (10%), todas con los peores niveles de imagen y consideración.

El documento señala que “la desconfianza institucional es uno de los rasgos más persistentes del sistema político argentino”.

Congreso, entre las instituciones peor considerado en la encuesta de opinión pública de QSocial.

Al desmenuzar los datos, la consultora identificó que los votantes mileístas “confían más en instituciones de orden (Fuerzas Armadas, de Seguridad) y en las universidades (a pesar de la narrativa del Gobierno sobre la transparencia de estas instituciones)”.

“Por otro lado, el votante del PJ-K prácticamente no confía en ninguna institución, salvo las universidades”.

En tanto, “los independientes presentan niveles de confianza más bajos en casi todas las instituciones, con la excepción parcial de las universidades (44%), lo que refleja un segmento con amplio descrédito hacia el sistema en general”.

Rol del Estado. En otro orden, la encuesta preguntó sobre el rol y el tamaño del Estado, y el resultado dejó conclusiones dispares. “La mitad de los argentinos prefiere un Estado mínimo (51%) sobre un Estado presente (36%), pero ese consenso se fragmenta radicalmente cuando se segmenta por identidad política”.

“Entre los mileístas, el 66% prefiere el Estado mínimo. En el PJ-K, el 71% quiere un Estado presente. El PRO, en tanto, se inclina en un 69% a favor del Estado mínimo, mientras que los independientes también prefieren un Estado mínimo (55%)”.