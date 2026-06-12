Ciudad lanzó la licitación para instalar bares y servicios en los grandes parques porteños

Según dio a conocer el gobierno de la Ciudad, se inició la licitación pública para instalar servicios en dieciséis parques y plazas de más de cinco hectáreas.

“El objetivo”, anunciaron desde la Jefatura de Gobierno, “es mejorar la experiencia de los vecinos en el espacio público mediante la inversión privada en infraestructura que incluye puestos de café, baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad Wi-Fi e iluminación. Todo eso sin generar costos ni para el Gobierno de la Ciudad ni para los porteños”.

En detalle, la iniciativa, que ya generó debates públicos y en las redes, contempla la construcción, instalación y operación de 16 áreas de servicios con una inversión privada estimada en US$ 4,6 millones y un plazo de obra de seis meses.

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Los permisos de uso tendrán una duración de cinco años. Y para cada caso se estableció un canon de base mensual fijado por el Banco Ciudad que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida.





“Cada nueva inversión que llega a Buenos Aires genera empleo y moviliza la economía. Con esta propuesta estamos incorporando servicios que hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, pero además estamos promoviendo trabajo, actividad comercial y desarrollo local”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi.

Los espacios verdes incluidos en la propuesta son: Parque La Isla (Paternal), Parque Los Andes (Chacarita), Parque de las Américas (Belgrano), Plaza Armenia (Palermo), Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo), Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati), Plaza España (Barracas), Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero), Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero), Parque Thays (Recoleta), Plaza Sicilia (Palermo), Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo), Parque Ernesto Jaimovich (Palermo) y Plaza Florencio Sánchez (Palermo).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4.950, el proceso se encuentra actualmente en etapa de concurso público y la presentación de ofertas está prevista para el 24 de junio.