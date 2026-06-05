Buenos Aires quedó finalista de un premio internacional por su desempeño ambiental

La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida como ganadora nacional de la edición 2025-2026 del One Planet City Challenge.

Se trata de un “desafío” internacional que organiza la ONG ambiental World Wildlife Foundation, que distingue a los gobiernos locales por sus avances en materia de acción climática, planificación sostenible y resiliencia urbana.

La capital argentina resultó seleccionada entre las ciudades finalistas del país, junto con Rosario y Mendoza, dos jurisdicciones que habían obtenido este reconocimiento en ediciones anteriores.

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La elección se produjo tras un proceso de evaluación que analizó las estrategias y planes desarrollados por cada ciudad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos del cambio climático y alinearse con las metas establecidas por el Acuerdo de París.

El desafío fue creado por la WWF en 2011, con el objetivo de acelerar la transformación de las ciudades hacia modelos de desarrollo urbano más sostenibles.

La iniciativa busca impulsar políticas públicas que permitan reducir la huella de carbono, fortalecer la resiliencia frente a eventos climáticos extremos y avanzar hacia una economía compatible con el límite de calentamiento global de 1,5 grados centígrados.

Para participar, las ciudades deben presentar información detallada sobre sus políticas climáticas a través de la plataforma internacional CDP-Iclei Track, un sistema estandarizado que permite comparar compromisos, avances y resultados. Posteriormente, expertos analizan la información utilizando el Marco de Evaluación del OPCC, que considera variables vinculadas con la planificación climática, la implementación de acciones concretas y la coherencia entre objetivos y resultados esperados.

El reconocimiento obtenido por Buenos Aires se inscribe en una tendencia creciente que ubica a los gobiernos locales como actores centrales en la respuesta global frente al cambio climático.

En un contexto de aumento de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos y presión sobre la infraestructura urbana, las ciudades concentran buena parte de las emisiones globales, pero también poseen capacidad para impulsar transformaciones de alto impacto en áreas como transporte, energía, gestión de residuos y ordenamiento territorial.

A nivel internacional, el desafío reúne a cientos de ciudades que comparten experiencias, intercambian herramientas de gestión y fortalecen sus capacidades técnicas para acelerar la transición hacia modelos urbanos más sostenibles. La competencia continuará durante los próximos meses con la difusión de los ganadores nacionales de cada país y la posterior selección de las ciudades distinguidas a escala mundial.