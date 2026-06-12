Argentina concretó la primera exportación de componentes para reactores nucleares

La empresa Nucleoeléctrica Argentina logró concretar la primera comercialización internacional de componentes desarrollados por la empresa para ser usados en reactores nucleares CANDU, similares a la Central Nuclear Embalse.

La operación fue realizada con Candu Energy Inc., miembro de AtkinsRéalis Company, y diseñador de este tipo de centrales. Incluyó la provisión de tapones de blindaje de salida con restrictor de flujo (FROSP), componentes utilizados para optimizar condiciones operativas y de seguridad en canales de combustibles, destinados a las centrales nucleares CANDU actualmente en operación.

El presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, destacó que “esta primera comercialización internacional de tecnología desarrollada por nuestros equipos refleja el potencial para exportar conocimiento, ingeniería y soluciones nucleares de alto valor agregado. El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina cuenta con capacidades concretas para integrarse a ese escenario global”.

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El desarrollo de los componentes se realizó junto con CONUAR y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Los componentes comercializados son utilizados en reactores nucleares CANDU y forman parte de sistemas asociados a la operación segura y eficiente de este tipo de centrales.

En un contexto internacional marcado por el crecimiento de la demanda energética y el renovado protagonismo de la energía nuclear, las empresas y organismos nacionales están impulsando iniciativas vinculadas a la comercialización de servicios, ingeniería y soluciones tecnológicas desarrolladas por profesionales argentinos para centrales nucleares de distintos países.

“La experiencia acumulada en la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, sumada al desarrollo tecnológico local, nos permite posicionarnos como proveedores de servicios y soluciones para otras centrales nucleares en el mundo”, señaló Campos.