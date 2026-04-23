“Aunque haya errores, el uso pacífico de la energía nuclear daría soluciones a la humanidad”

El accidente nuclear de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986, hace exactamente 40 años. La central nuclear, construida en épocas de la URSS, ubicada en el norte de Ucrania, a 18 km de la ciudad de Chernobyl y a 17 km de la frontera con Bielorrusia, es considerado como el más grave accidente nuclear. Las muertes iniciales fueron 31, las cuales ocurrieron en las semanas posteriores al accidente, entre bomberos y personal de la planta, por la radiación recibida.

Las muertes a largo plazo, fueron proyectadas por la OMS en unas 4.000, por cáncer, debido a la radiación 400 mayor que la normal. Afectó también a Europa, provocando consecuencias ambientales y de salud a largo plazo. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad, simulando un corte de energía eléctrica, hasta que los generadores eléctricos de respaldo volvieran suministrar energía para hacer circular el agua de enfriamiento. De resultas de diversas fallas ocurrió una explosión de vapor y un incendio, que dispersó material radiactivo.

Accidentes nucleares

El accidente nuclear de Fukushima, Japón (2011), lo provocó un terremoto (escala 9) seguido por un tsunami que inutilizó, por inundación, las bombas de refrigeración, dando lugar a la emisión de radioisótopos al medio ambiente. La mayor parte de las emisiones a la atmósfera fueron transportadas por los vientos hacia el océano Pacífico. Japón solo reconoció una muerte, 16 personas con lesiones físicas debido a explosiones de hidrógeno, y 2 trabajadores llevados al hospital con posibles quemaduras por radiación; el resto de muertos y heridos se atribuyó a los efectos del tsunami. No se han observado muertes relacionadas con la radiación ni enfermedades graves entre los trabajadores y el público en general. En resumen, el accidente afectó muy poco a la población.

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Guerras en el mundo. En Chernobyl murieron 31 personas en las primeras semanas; entre 2021 y 2024, murieron 740.000 personas en el mundo. Las guerras matan más que los accidentes nucleares.

El accidente nuclear de Three Mile Island, EEUU (1979), clasificado en el nivel 5 de la escala INES liberó gases radiactivos a la atmósfera, provocando la evacuación de casi 100.000 personas y un pánico nacional que frenó el desarrollo de la energía nuclear por décadas. No ha sido el único en EEUU; se han registrado al menos 56 accidentes menores en diversos reactores nucleares.

Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki (1945) causaron la muerte de más de 200.000 personas, que murieron instantáneamente o en los meses siguientes. El 80% de esas muertes fue causada por la onda expansiva y el calor extremo, mientras que la radiación directa causó un porcentaje menor, pero significativo.

Energía nuclear, el tren al que no nos estamos subiendo

Las de Hiroshima y Nagasaki fueron explosiones nucleares diseñadas para maximizar la destrucción física, concentraron su daño en un área local. Las ciudades japonesas se reconstruyeron rápidamente, mientras que la zona de exclusión de Chernobyl sigue siendo principalmente inhabitable.

Sorprenderá que los mosquitos, considerados los animales más letales del mundo, causan más de 700.000 muertes todos los años. Esta alta cifra se debe a su capacidad para transmitir enfermedades graves como la malaria (la principal causa, con 400.000 anuales), dengue (decenas de miles de muertes anuales), zika y fiebre amarilla.

Chernobyl. El parque Pripyat es hoy un pulmón verde, donde sobrevivieron las especies más fuertes y se fortalecieron.

Además, provocan más de 700 millones de infecciones anuales. Como todo esto ocurre en zonas tropicales y subtropicales, poco desarrolladas, son menos visibles para el mundo occidental.

Los conflictos armados son más letales aún. Se estima que desde 1900, 187 millones de personas han muerto directa o indirectamente por guerras. Entre 2021 y 2024, casi 740.000 personas murieron en conflictos armados a nivel mundial, marcando el periodo más violento desde la Guerra Fría.

Solo en 2024, más de 48.000 personas perdieron la vida, con un civil falleciendo cada 12 minutos, principalmente en zonas de conflicto activo. Los conflictos principales (2021-2024) sucedieron en: Etiopía (290.000 muertes), Ucrania (250.000), Gaza (50.000 muertes) y Sudán (5.000), siendo civiles la mayoría de las víctimas y, en particular, los niños. También los homicidios superan ampliamente a las víctimas directas de conflictos armados: casi 500.000 (2017).

Así quedó el Parque Prypiat, en la Zona de Exclusión de Chernobyl, luego del accidente nuclear del 26 de abril de 1986.

Pero hay una noticia aún más terrible. Se estima que el hambre y la desnutrición causan más de 3 millones de muertes anuales de niños menores de cinco años, representando casi la mitad de las muertes infantiles en esa franja de edad. La ONU indica que cerca de 24.000 personas mueren diariamente por causas relacionadas con el hambre, de los cuales alrededor de 18.000 niños y niñas mueren diariamente debido a la desnutrición y causas relacionadas, lo que representa cerca del 75% del total de muertes diarias por hambre.

Además de las muertes directas, millones de personas fallecen por desnutrición crónica y "hambre oculta", que debilita el sistema inmunológico. En 2024, el hambre agudo afectó a un récord de 295 millones de personas, según datos de la FAO, provocado por los conflictos armados, la inestabilidad económica y los fenómenos meteorológicos extremos, los cuales son los principales motores de la inseguridad alimentaria. La desnutrición no solo causa muerte directa, sino que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, las cuales son fatales sin una nutrición adecuada.

Uso pacífico de la energía nuclear

Vistos todos estos datos de la realidad, llama poderosamente la atención, que siempre el foco mediático pone énfasis en los peligros que la tecnología nuclear trae sobre la humanidad, accionado o conducido por diversos grupos “ecologistas”, que se potencian en redes sociales y en los medios de comunicación masiva. Poco se manifiesta, casi como que sea “natural”, la aceptación resignada de la continuación interminable o sucesiva, de guerras o conflictos, alimentadas por los fabricantes de sistemas de armas, siempre renovándose tecnológicamente.

Peor aún es la insensibilidad de una gran parte de la población mundial hacia el hambre, la desnutrición y las diversas enfermedades que no gozan de los subsidios estatales necesarios para modificar esa triste realidad.

Con la excepción de algunos periodistas profesionales, honestos e independientes, que han hecho hincapié en estas atrocidades que sufren tantos seres humanos y mayoritariamente los niños y las mujeres, poco se hace a nivel global. Por el contrario, parece que a nadie le importa. Hay dinero suficiente en el mundo para erradicar todos estos males. Es claramente un problema de asignación de recursos. Enfocando recursos e investigación tecnológica se puede encontrar soluciones.

Sería necesario comenzar a desarrollar esas zonas marginales, dándoles electricidad producida por pequeñas centrales nucleares, como el CAREM argentino (CNEA), y no seguir ejerciendo una política de extractivismo y de exterminio o de genocidio como la actual. Es decir, es un problema de alta política, a nivel global.

La desmesura del erotismo del poder se manifiesta principalmente a través de una ambición insaciable, la codicia y una inclinación hacia el egoísmo, lo que a menudo lleva a la destrucción de los humanos, de sus sociedades y de su entorno ambiental. Ese deseo constante de poseer más —dinero, estatus o poder— es considerada una obsesión contemporánea del capital financiero, que impone un vacío existencial a la humanidad, contraria a la dignidad humana.

El consumo desmedido es impulsado por la sensación de que poseer cosas permitiría vivir eternamente. Esta búsqueda insaciable genera un entorno donde quien no acumula es visto como un "perdedor". Filósofos como Maquiavelo sostuvieron que los seres humanos son egoístas y poco fiables por naturaleza, cambiando rápidamente de alianzas si creen que pueden mejorar su situación. Debido a esta naturaleza ambiciosa, se hace necesario, más que nunca, que los gobiernos y las instituciones se decidan a diseñar contrapesos para resistir los abusos del poder tecno-financiero.

El uso con fines pacíficos de la energía nuclear puede brindar soluciones, aunque puedan cometerse errores, que nunca serán comparables con el horroroso accionar desmesurado del egoísmo del poder.

*Consultor de riesgo geopolítico, Lic. Cs. Químicas FCEN UBA, Consultor Análisis Geopolítico, ex profesor de Escuela Superior de Guerra (ESG), ex miembro de Centro de Estudios Estratégicos de Ejército FFAA, ex socio Empresas de Comercio Internacional, ex consultor internacional en Transferencia Tecnológica.