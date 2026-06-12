Una científica y astronauta española dará charlas en el Planetario

Sara García Alonso es una de las referentes más destacadas de la ciencia y la exploración espacial en España. Vino a la Argentina invitada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires y por el Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. Su misión: encabezar diversas jornadas de intercambio y divulgación científica orientadas a profesionales del sector y al público en general, con especial interés en las adolescentes y en las mujeres científicas.

Desde el año 2022, Sara Garcia Alonso integra la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), un hito que la sitúa como la primera mujer española en entrenar oficialmente con vistas a una futura misión espacial. Con un perfil que trasciende la carrera aeroespacial, Alonso es licenciada en Biotecnología y una verdadera referente para las jóvenes del mundo interesadas en la investigación y en la ciencia aplicada. Es la primera universitaria de su familia y la primera astronauta española seleccionada entre 22 mil científicos y una de las 17 participantes del programa de entrenamiento de astronautas de la ESA.

En su primera visita a la Argentina, la científica participará de distintas actividades en la ciudad de Buenos Aires (Planetario Galileo Galilei) y en Rosario (Complejo Astronómico y Museo Experimental, la Tecnoteca y el Instituto de Biología Molecular).

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El sábado 13 de junio en el Planetario, compartirá sus experiencias con las científicas locales: Josefina Peres, ingeniera electrónica de la UBA, gerente de Proyectos Satelitales en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y con Susana Landau (Licenciada en Ciencias Físicas de la UBA y doctora en Astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata).

Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo tramo del encuentro, de carácter interactivo entre el público y las disertantes, contará además con un evento creativo cultural. La actividad forma parte del programa Apasionadas por el Universo, impulsado por el Planetario, y está orientada a conectar a las adolescentes, entre 14 y 20 años, con científicas e ingenieras vinculadas con las ciencias espaciales. La entrada es libre y gratuita y el ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

El jueves 18 de junio, en el marco del programa Innovation Space IA, Sara García Alonso será la invitada internacional de un encuentro dirigido a los profesionales del sector tecnológico, aeroespacial y científico que concluirá con una mesa de diálogo entre la científica española y Diego Córdoba.

Actividades en el Planetario

Sábado 13 de junio, de 14 a 18h | Apasionadas por el Universo: Sara García Alonso. Encuentro multidisciplinario que vincula a mujeres adolescentes con referentes femeninos en las ciencias espaciales. Organiza el Planetario Galileo Galilei, con el apoyo del CCEBA.

Jueves 18 de junio, 17h | Innovatón Space AI Actividad para profesionales de los sectores tecnológico, aeroespacial y científico.

19h Diálogo entre Sara García Alonso y Diego Córdoba. Organizan: Planetario Galileo Galilei, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG). Con el apoyo del CCEBA.

"Soy la primera de muchas que están por llegar", apunta la científica española.

Sara García Alonso (León) es bióloga molecular y trabaja en descubrir nuevos medicamentos para el cáncer de pulmón y de páncreas. Investigadora Científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y desde 2022 miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA. Su carrera profesional combina la investigación oncológica y la ciencia en España, con la formación especializada en el Centro Europeo de Astronautas, en Colonia (Alemania).

Es la primera universitaria de su familia y la primera astronauta española seleccionada entre 22.000 científicos y una de las 17 participantes del programa de entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea.

Ha recibido importantes distinciones como el Premio Ada Byron Joven 2023, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, Hija Predilecta de León, Leonesa del Año, Premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid y Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. La revista Forbes la mencionó como una de las 100 mujeres más influyentes del país. En 2025 publicó su primer libro, Órbitas. Apuntes de una vida en continua exploración.

Es una referente para chicas y jóvenes, su discurso derriba estereotipos y demuestra que las mujeres también tienen un lugar en la construcción de un futuro más innovador y equitativo.

"Soy la primera de muchas que están por llegar", apunta la científica española.