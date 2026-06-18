Netflix cancela “The Boroughs”: qué pasó con la serie producida por los creadores de Stranger Things

La apuesta de Netflix por expandir el universo creativo de los hermanos Matt y Ross Duffer sufrió un revés inesperado. La compañía decidió cancelar “The Boroughs” tras su primera temporada, descartando así los planes que existían para desarrollar nuevas entregas de la serie.

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La información fue revelada por el medio especializado Deadline, que señaló que incluso se había abierto una sala de guionistas para trabajar en una potencial segunda temporada. Entre las ideas evaluadas figuraba la posibilidad de filmar las temporadas dos y tres de manera consecutiva.

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Sin embargo, el desempeño de la producción en términos de audiencia terminó inclinando la balanza hacia la cancelación.

Las audiencias de The Boroughs no cumplieron las expectativas

Desde su lanzamiento, The Boroughs recibió críticas mayormente positivas por parte de la prensa especializada. No obstante, los números de visualización estuvieron lejos de convertirse en un fenómeno comparable al de Stranger Things, una de las franquicias más exitosas de la historia de Netflix.

Según los datos difundidos, la serie acumuló alrededor de 5,6 millones de visualizaciones durante su primer fin de semana. En su primera semana completa logró crecer hasta los 9,5 millones de vistas, pero posteriormente experimentó una fuerte caída hasta los 3,7 millones.

Para los analistas de la industria, ese descenso rápido evidenció una falta de crecimiento sostenido y redujo las posibilidades de renovación.

Qué contaba la historia de The Boroughs

La serie fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews y presentaba una propuesta poco habitual dentro del género. La trama se desarrollaba en una aparentemente tranquila comunidad de jubilados donde un grupo de residentes debía unirse para enfrentar una amenaza sobrenatural que intentaba arrebatarles lo único que ya tenían en cantidad limitada: el tiempo.

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Por esa premisa, varios medios la describieron como una especie de "Stranger Things para adultos mayores", una definición que ayudó a despertar la curiosidad del público durante los meses previos a su estreno.

Un elenco de lujo para una producción ambiciosa

Uno de los principales atractivos de The Boroughs fue su reparto, integrado por reconocidas figuras de Hollywood. El elenco estuvo encabezado por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters y Bill Pullman, acompañados por Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg.

Además, la serie contó con la producción ejecutiva de los hermanos Duffer a través de su compañía Upside Down Pictures, mientras que Ben Taylor dirigió varios episodios, incluido el capítulo piloto.

Más allá de la audiencia, otro factor clave habría sido el elevado presupuesto de la ficción. Al tratarse de una serie de ciencia ficción con elementos paranormales y abundantes efectos visuales, los costos de producción resultaron significativamente superiores a los de otros dramas convencionales.

En este tipo de proyectos, Netflix suele evaluar la relación entre inversión y rendimiento. Cuando las cifras de visualización no alcanzan determinados objetivos, las posibilidades de continuidad disminuyen considerablemente.

LV/ff