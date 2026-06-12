El próximo feriado largo se presenta como la oportunidad ideal para ponerse al día con los largometrajes más destacados de la temporada. Para aquellos usuarios que elijan pasar las jornadas de descanso en el hogar, la plataforma de streaming Netflix consolidó una variada grilla de películas que abarca desde tanques internacionales hasta producciones regionales de gran repercusión.

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Las mejores películas para engancharte durante el fin de semana largo

El listado de opciones recomendadas para consumir durante el fin de semana extendido incluye el estreno de la película española más taquillera en lo que va del año, Torrente presidente. Esta nueva comedia, escrita, dirigida y protagonizada por el cineasta Santiago Segura, llega al catálogo digital precedida por un arrollador éxito comercial en salas comerciales europeas, donde cosechó una recaudación superior a los 32 millones de dólares.

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Torrente Presidente será escrita, dirigida y protagonizada por el cineasta Santiago Segura.

Para los amantes del suspenso policial clásico, la opción principal de la cartelera hogareña es La desconocida. El largometraje español, que cuenta con el protagonismo de la galardonada actriz Candela Peña, sigue el caso de una mujer que es hallada amordazada en el puerto de Barcelona y que padece de una amnesia total, lo que desata una intrincada investigación detectivesca.

La cuota de romance y estrellas de Hollywood se hace presente en la grilla mediante Office Romance. Esta comedia romántica original de la plataforma cuenta con el rol estelar de Jennifer Lopez, quien interpreta a una empresaria corporativa exitosa que se ve forzada a revisar sus estrictas normas profesionales ante la irrupción de un nuevo compañero de trabajo.

Producciones de autor y propuestas animadas para las jornadas de descanso

Los cinéfilos encontrarán una propuesta de gran envergadura artística con el estreno de In the Hand of Dante, un largometraje dirigido por el artista plástico y realizador Julian Schnabel. La historia gira en torno al robo de un manuscrito original de La divina comedia y ostenta un prestigioso elenco que incluye a Oscar Isaac, Al Pacino, Jason Momoa y John Malkovich.

La animación artesanal mexicana debuta en el formato largo dentro de la plataforma con la presentación de I Am Frankelda. Esta ambiciosa producción realizada íntegramente mediante la compleja técnica de stop-motion narra el viaje introspectivo de una escritora del siglo XIX hacia su propio subconsciente para enfrentar a las criaturas fantásticas de sus relatos.

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Para quienes busquen producciones de suspenso y acción con elencos de renombre internacional, el catálogo sumó el film de intriga criminal Fast Charlie. La pieza audiovisual cuenta con el trabajo interpretativo del actor Pierce Brosnan, ofreciendo una alternativa de narrativa ágil orientada a los aficionados de las historias de venganza y misiones encubiertas.

En el plano del drama bélico y el suspenso histórico, se destaca la incorporación de la película Anthropoid. Protagonizada por el actor Cillian Murphy junto a Jamie Dornan, la obra aborda desde una perspectiva realista los pormenores de la misión militar real destinada a desestabilizar el mando del régimen nazi durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, el listado de las diez películas recomendadas para el receso prolongado se completa con la comedia norteamericana Little Brother, protagonizada por John Cena y Eric André, y el emotivo drama de superación deportiva Cinderella Man, que encabeza Russell Crowe. Ambas cintas cierran una oferta diversa pensada para optimizar el tiempo de entretenimiento durante los días no laborables.

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