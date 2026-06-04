Netflix apuesta al suspenso con “Te encontraré”, la nueva serie de Harlan Coben protagonizada por Sam Worthington

Netflix continúa fortaleciendo su catálogo de thrillers con el estreno de “Te encontraré”, una nueva serie basada en la exitosa novela del escritor estadounidense Harlan Coben. La producción llegará a la plataforma el próximo 18 de junio y tendrá como protagonista a Sam Worthington, quien encarna a un padre dispuesto a desafiar todas las reglas para descubrir la verdad sobre la desaparición de su hijo.

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La ficción representa un paso importante dentro de la alianza entre Netflix y Coben, ya que se trata de la primera adaptación estadounidense de una de sus novelas producida por la plataforma. El proyecto busca ampliar el alcance internacional del universo narrativo del autor, responsable de varios de los thrillers más exitosos de los últimos años.

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De qué trata “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

La historia sigue a David Burroughs, un hombre que cumple una condena de cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de su pequeño hijo. Cinco años después de la tragedia, cuando toda esperanza parece perdida, recibe una fotografía que cambia por completo su realidad.

En la imagen cree reconocer a su hijo, quien supuestamente había muerto años atrás. Convencido de que fue condenado injustamente y de que el niño podría seguir con vida, decide escapar de prisión para iniciar una desesperada búsqueda que lo llevará a enfrentarse a secretos ocultos, viejas traiciones y una compleja red de engaños.

La premisa combina elementos de thriller judicial, drama familiar y misterio psicológico, una fórmula que ha convertido a las adaptaciones de Coben en algunos de los títulos más vistos del servicio de streaming.

Sam Worthington lidera un elenco de figuras reconocidas

Tras su participación en la saga cinematográfica Avatar, Worthington vuelve a asumir un papel protagónico en una historia cargada de tensión y suspenso.

El reparto también reúne a intérpretes de producciones de gran repercusión internacional. Entre ellos se encuentra Britt Lower, quien interpreta a Rachel Mills, una periodista y exconductora de televisión que comienza a investigar las nuevas pistas vinculadas al caso.

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A ella se suma Milo Ventimiglia, en el papel de Hayden, uno de los aliados más cercanos de Rachel durante la investigación.

El elenco se completa con Logan Browning, Chi McBride y Erin Richards, quienes interpretan personajes clave en la trama que rodea el caso Burroughs.

La primera adaptación estadounidense de Harlan Coben para Netflix

El estreno de “Te encontraré” marca un nuevo capítulo en la relación entre Netflix y Coben. Desde que ambas partes ampliaron su acuerdo de producción en 2022, la plataforma ha impulsado una serie de adaptaciones internacionales de las novelas del escritor.

Durante los últimos años llegaron títulos inspirados en sus obras producidos en distintos países, consolidando una estrategia global basada en relatos de suspenso con desapariciones, secretos familiares y giros inesperados.

Con “Te encontraré”, Netflix apuesta por trasladar ese modelo al mercado estadounidense con una producción de gran escala, respaldada por un elenco reconocido y un equipo creativo encabezado por Robert Hull, quien se desempeña como creador y showrunner.

LV/ff