En "QR!" hablaron acerca de la ludopatía y advirtieron: “Se están apropiando del tiempo y del futuro de los jóvenes”

En una entrevista emitida por el programa “QR!”, de Canal E, el diputado nacional Rogelio Iparraguirre volvió a alertar sobre el crecimiento de la ludopatía entre adolescentes y jóvenes y cuestionó la falta de avances legislativos para regular las apuestas online en la Argentina.

Durante la conversación con el conductor Pablo Caruso, el legislador sostuvo que el fenómeno se ha convertido en una problemática social de gran magnitud y advirtió sobre el impacto que tiene en las nuevas generaciones.

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“Se están apropiando del tiempo y del futuro de los jóvenes”, afirmó Iparraguirre al referirse al avance de las plataformas de apuestas y a los mecanismos que utilizan para captar usuarios cada vez más jóvenes.

Críticas al rol de los influencers

Uno de los ejes de la entrevista fue la participación de influencers y creadores de contenido en la promoción de sitios de apuestas. En ese sentido, el diputado destacó el trabajo de algunos referentes que cuestionaron públicamente esa práctica y consideró que lograron poner sobre la mesa un debate que muchas veces evita la dirigencia política.

Según explicó, numerosos adolescentes llegan a las plataformas de juego a través de figuras que siguen diariamente en redes sociales, lo que genera una identificación directa y facilita la captación de nuevos usuarios.

Para Iparraguirre, el problema excede la cuestión económica y está relacionado con la construcción de hábitos y conductas en edades tempranas.

El proyecto de ley que perdió estado parlamentario

El legislador también lamentó que la iniciativa destinada a regular las apuestas online y limitar su publicidad no haya avanzado en el Congreso.

Según recordó, el proyecto perdió estado parlamentario a fines del año pasado tras no ser tratado en el Senado.

“Se dijo que la regulación podía afectar al fútbol, pero mientras tanto se ponen en riesgo miles de vidas”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que el deporte debería funcionar como una herramienta de integración social y no como una puerta de entrada hacia el juego compulsivo.

La disputa por el tiempo de las nuevas generaciones

Durante la entrevista, Iparraguirre planteó que detrás del fenómeno de las apuestas existe una discusión más profunda vinculada al uso del tiempo y a la relación de las personas con la tecnología.

A su entender, las plataformas digitales buscan captar la mayor cantidad posible de atención de los usuarios y generar mecanismos permanentes de dependencia.

“Lo que está en juego es qué hacemos con nuestro propio tiempo y quién decide sobre él”, señaló.

Una preocupación que trasciende el juego

Para el diputado, la expansión de las apuestas online representa uno de los desafíos sociales más importantes de los próximos años.

Según explicó, la problemática no solo afecta la economía de quienes juegan, sino también sus vínculos, sus proyectos personales y la capacidad de construir expectativas de futuro.

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En ese marco, insistió en la necesidad de retomar el debate legislativo y establecer límites a una industria que, según advirtió, continúa creciendo mientras aumenta la preocupación por sus consecuencias entre niños, adolescentes y jóvenes.

LB