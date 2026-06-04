Trenes Argentinos actualizó los precios de larga distancia: cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires

Viajar en trenes de larga distancia continúa siendo una de las alternativas más económicas para recorrer distintos puntos del país. En las últimas horas, Trenes Argentinos difundió los valores actualizados de los pasajes varios de sus servicios más utilizados, que unen la Ciudad de Buenos Aires con destinos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Las nuevas tarifas alcanzan a los corredores de Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado, rutas que concentran buena parte de la demanda turística y de pasajeros frecuentes durante todo el año.

Además de los precios generales, la empresa mantuvo los descuentos para jubilados y pensionados, mientras que las personas con discapacidad continúan viajando sin cargo con la documentación correspondiente.

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Cuánto cuesta viajar de Buenos Aires a Mar del Plata

El servicio que conecta Plaza Constitución con Mar del Plata tiene tarifas desde:

— Primera: $32.000

— Pullman: $38.400

— Mascotas (Primera M): $77.500

Los nuevos valores se aplican a los servicios vigentes desde junio de 2026 y pueden variar según la disponibilidad de plazas al momento de la compra.

Cuánto sale el el pasaje en tren entre Buenos Aires y Rosario

Para el recorrido Retiro-Rosario Norte, los precios de referencia son:

— Primera: desde $11.700 a $13.000, según la franja tarifaria.

— Pullman: desde $14.000 a $16.800.

— Mascotas (Primera M): entre $25.740 y $28.600.

El servicio circula todos los días y conecta estaciones intermedias como Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.

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Los nuevos precios del tren a Junín

El tren que une Retiro con Junín también actualizó sus tarifas:

Tarifa T1

— Primera: $13.200

— Pullman: $15.900

— Mascotas: $29.000

Tarifa T2

— Primera: $11.000

— Pullman: $13.200

— Mascotas: $24.200

Los valores varían según el día de viaje y la franja tarifaria aplicada por Trenes Argentinos.

Cuánto cuesta viajar de Once a Bragado

Para el servicio que conecta la estación Once con Bragado, las tarifas vigentes son:

— Primera: $7.500

— Pullman: $9.000

— Mascotas (Primera M): $16.500

Este tren circula los lunes, miércoles y viernes y atraviesa localidades como Luján, Mercedes, Suipacha y Chivilcoy.

Los beneficios de Trenes Argentinos en junio 2026:

— Los menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.

— Los niños de 3 a 12 años pagan el 50% del boleto.

— Jubilados y pensionados acceden a un descuento del 40%.

— Las personas con discapacidad viajan sin cargo junto a un acompañante cuando el certificado así lo indique.

Los pasajes deben adquirirse de manera anticipada, ya que no se realiza venta a bordo de las formaciones.

ds