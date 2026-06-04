El Tren Sarmiento registrará importantes alteraciones en sus servicios durante el próximo fin de semana debido a la ejecución de obras en la zona de vías, informó Trenes Argentinos.

Las modificaciones afectarán tanto al ramal troncal del Sarmiento que une la ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano como a las extensiones diésel, según confirmaron fuentes oficiales de Trenes Argentinos.

Los trabajos de mantenimiento e infraestructura obligarán a reducir los recorridos habituales de los convoyes eléctricos. La medida busca garantizar la seguridad operacional y avanzar con las mejoras estructurales planificadas en la traza.

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De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la empresa estatal, las restricciones principales comenzarán el sábado 6 de junio a las 10:00 horas.

El esquema de contingencia se mantendrá vigente durante toda la jornada y se extenderá hasta el domingo 7 de junio a las 20:00 horas, momento en que se prevé la normalización paulatina de la línea.

Durante este lapso, los trenes del ramal Once - Moreno no completarán la totalidad de su itinerario habitual. Las formaciones circularán únicamente con un recorrido limitado entre Once y Merlo, quedando suspendido el tramo final hacia la cabecera de Moreno.

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Las obras programadas también impactarán de forma directa en los ramales que conectan el oeste profundo de la provincia de Buenos Aires. En el caso del ramal Merlo - Lobos, los servicios operarán con un trayecto reducido que unirá únicamente las terminales de Merlo y Las Heras, como consecuencia de las tareas de renovación de vías que se ejecutan en dicho sector.

Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes mantendrá su recorrido completo entre ambas cabeceras, pero lo hará bajo un cronograma especial de horarios. Las frecuencias se verán modificadas debido a la convivencia de la circulación de pasajeros con la presencia de maquinaria pesada y obreros en la traza ferroviaria.

Desde la operadora ferroviaria solicitaron a los usuarios habituales de la línea consultar los horarios especiales antes de iniciar sus traslados. La información detallada de los últimos y primeros trenes de cada jornada se encuentra disponible en los canales de comunicación institucionales de la firma.

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Este tipo de intervenciones en la infraestructura ferroviaria se ejecutan habitualmente durante los fines de semana con el propósito de minimizar el impacto sobre el caudal de pasajeros que se moviliza en los días hábiles por razones laborales y educativas.

Las tareas que se llevarán a cabo incluyen el recambio de fijaciones, el acondicionamiento del balasto y la modernización de rieles, intervenciones que resultan incompatibles con el paso de las formaciones con frecuencia de día de semana.

Una vez concluidas las tareas técnicas en los sectores afectados el domingo por la tarde, el personal procederá a la liberación de las vías para que el lunes el Tren Sarmiento retome sus prestaciones con los horarios regulares programados.