La llegada de junio implica que distintas familias comiencen a planificar viajes y escapadas para las vacaciones de invierno, que se llevarán a cabo el próximo mes. Sin embargo, las fechas de las mismas varían en cada jurisdicción, según lo definido por las autoridades educativas y el calendario impuesto por el Consejo Federal de la Educación.

El receso invernal es uno de los momentos más esperados por estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, ya que se trata de una pausa del ciclo lectivo. Se establece de manera escalonada entre las provincias para evitar la concentración de turistas en un mismo período y facilitar la organización del transporte y servicios.

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Provincia por provincia: cuándo son las vacaciones de invierno

Las primeras provincias en iniciar el receso de invierno serán Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. En estos casos, las vacaciones comenzarán el lunes 6 de julio y perdurarán hasta el viernes 17. Por lo tanto, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 20 de julio.

Las primeras provincias en iniciar el receso de invierno serán Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba.

Por otro lado, la gran mayoría de provincias tendrán la pausa del ciclo lectivo 2 semanas después. En Chubut, Catamarca, Corrientes, Misiones, Jujuy, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego; se desarrollará desde el lunes 13 de julio hasta el domingo 26. Sin embargo, en estos casos, el receso estará extendido por el feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia, y por el viernes 10, que se estableció como fecha no laborable.

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Las últimas provincias en obtener las vacaciones de invierno son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. En estos casos, el receso comenzará el lunes 20 de julio y terminará el viernes 31, lo que implica que las clases volverán a empezar el lunes 3 de agosto.

JSM/ff