El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su Pronóstico Climático Trimestral para el período comprendido entre junio, julio y agosto de 2026. El informe técnico, que sintetiza las previsiones de los principales modelos globales de simulación del clima y variables estadísticas, traza las tendencias de temperatura media y precipitaciones para todo el territorio argentino durante la temporada invernal. Los datos de consenso muestran un escenario de contrastes geográficos, con anomalías térmicas en el norte y condiciones de sequía estacional bien marcadas en otras regiones.

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Temperaturas superiores a la media y riesgo de heladas cortas

De acuerdo con el mapa de tendencias térmicas elaborado por los especialistas, se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media superior a la normal sobre la mayor parte del centro y el norte del país. Esta tendencia hacia marcas más elevadas que el promedio histórico se consolidará con especial fuerza en las provincias que componen la región del Noroeste Argentino (NOA).

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Por otra parte, el este de la provincia de Buenos Aires, el sur del Litoral y el oeste de la Patagonia registrarán condiciones dentro de la categoría normal o superior a la normal. En tanto, el este y el sur de la región patagónica mantendrán un comportamiento térmico habitual, estabilizado dentro de los parámetros normales de la climatología invernal.

A pesar de la proyección de un trimestre con medias ambientales moderadas en el norte y centro del territorio, los meteorólogos del organismo estatal emitieron una advertencia específica. Los técnicos aclararon que el informe evalúa valores medios y que no se descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío intensas y de corta duración, fundamentalmente al inicio del trimestre, capaces de originar heladas marcadas y descensos abruptos de temperatura.

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El mapa de lluvias y la consolidación de la estación seca

En lo que respecta al régimen de precipitaciones para el trimestre invernal, el informe probabilístico expone una división marcada entre los diferentes distritos. Las mayores probabilidades de lluvias superiores a la normal se concentrarán en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de la región de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia. En una escala intermedia, el sur del Litoral y el extremo sur patagónico registrarán un nivel de lluvias catalogado como normal para la época.

mayores probabilidades de lluvias superiores a la normal se concentrarán en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de la región de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia.

El escenario opuesto se experimentará en la franja occidental y norteña del mapa argentino. El SMN confirmó que se prevé el desarrollo de la denominada "Estación Seca" en gran parte de las provincias del NOA y en el norte de la región de Cuyo. En estas zonas, la probabilidad de eventos pluviales significativos es drásticamente baja, un comportamiento que responde a la dinámica habitual del invierno en esas latitudes.

Pautas técnicas para interpretar el informe del SMN

Desde el organismo estatal recordaron a la población y a los sectores productivos que las previsiones climáticas estacionales se refieren de manera exclusiva a condiciones medias durante el bloque de tres meses analizado. Por este motivo, el documento técnico no funciona como un indicador de la variabilidad diaria del tiempo ni de la intensidad que puedan adoptar los sistemas frontales o los bloqueos atmosféricos.

Las autoridades explicaron que un pronóstico con chances mayoritarias de lluvias inferiores a lo normal o de estación seca no anula la posibilidad de que ocurran tormentas locales severas. Por tal razón, se recomienda complementar esta información estacional con el monitoreo constante del Sistema de Alerta Temprana y las actualizaciones de las perspectivas semanales.

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