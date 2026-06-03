El aire polar se instalará con fuerza en toda la región durante este miércoles, transformando el ritmo habitual de Rosario y el Gran Rosario. Los abrigos pesados serán los grandes protagonistas de la jornada urbana. El cielo lucirá mayormente despejado, un factor que acelerará el enfriamiento generalizado y obligará a tomar precauciones a quienes circulen temprano por la vía pública.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un ambiente sumamente gélido, registrando temperaturas muy bajas y una humedad que rondará el 85%, generando un combo que potenciará la sensación de frío. En la zona del Monumento a la Bandera y la costa del Río Paraná, las ráfagas del sector sur incrementarán el enfriamiento corporal, dejando las probabilidades de lluvias totalmente descartadas para hoy.

Clima miércoles 3 de junio

Las localidades de Funes y Roldán experimentarán marcas térmicas rigurosas, con sectores que presentarán heladas suburbanas debido a la escasa nubosidad. Hacia la tarde, el sol mitigará levemente la situación en el Cordón Industrial, aunque el termómetro se mantendrá rigurosamente acotado, ofreciendo una jornada típica de la época invernal donde el viento del cuadrante sur dominará el panorama.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma la ausencia de alertas por tormentas, aunque emitirá advertencias por bajas temperaturas para todo el sur santafesino. Ciudades como San Lorenzo y Casilda registrarán condiciones idénticas, con un ambiente seco que mantendrá la visibilidad en niveles excelentes, facilitando la transitabilidad en las rutas de la región y los accesos principales.

Alerta por un bloqueo atmosférico que provocará lluvias persistentes y bajas temperaturas durante cinco días en el centro del país

En Villa Constitución y la zona de islas se sentirá con fuerza la circulación de aire de origen antártico, lo que provocará un marcado descenso térmico general. Las proyecciones del organismo oficial descartarán fenómenos severos o bancos de niebla densos, garantizando un miércoles de estabilidad atmosférica absoluta, pero con un requerimiento de abrigo sumamente alto para toda la población.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana anticipará la continuidad de este escenario invernal sobre el Gran Rosario. El viento persistirá desde el sector sur, rotando levemente hacia el este recién hacia el fin de semana, lo que mantendrá las tardes frescas y las noches extremadamente frías, consolidando este ingreso de aire polar por varios días más.