"No es un tema de privilegios, es un tema de derechos", afirmó Estela Díaz en "QR!" en la antesala de Ni Una Menos

A horas de una nueva movilización por Ni Una Menos, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y la socióloga Luci Cavallero participaron de “QR!”, el programa que conduce Pablo Caruso por Canal E, en el que reflexionaron sobre el estado de las políticas de género, la evolución de las estadísticas de violencia y el clima social que atraviesa la Argentina.

Durante la entrevista, ambas coincidieron en describir un escenario de fuerte desgaste social y cuestionaron el discurso del Gobierno nacional respecto de las políticas destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.

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“No es un tema de privilegios, es un tema de derechos, es un tema de justicia”, sostuvo Díaz al defender la necesidad de abordar los femicidios como una problemática específica vinculada a las desigualdades estructurales y a las relaciones de poder basadas en el género.

Los femicidios y la importancia de los registros oficiales

La funcionaria explicó que los registros oficiales sobre femicidios fueron una conquista impulsada por el movimiento feminista y recordó que durante años existieron importantes subregistros en las investigaciones judiciales.

Según señaló, el femicidio representa apenas “la punta del iceberg” de una problemática mucho más amplia relacionada con distintas formas de violencia. En ese sentido, adelantó la presentación de un informe provincial sobre violencia de género en contextos de ajuste económico y advirtió sobre el crecimiento de situaciones de riesgo extremo, intentos de femicidio y casos vinculados a condiciones de vulnerabilidad social.

La polémica por las cifras

Uno de los ejes centrales del debate giró en torno a las estadísticas difundidas por el Gobierno nacional sobre la reducción de los femicidios.

Díaz rechazó la interpretación oficial y sostuvo que los datos utilizados provienen de registros judiciales que no dependen de la administración nacional. “Son falacias”, afirmó la ministra al cuestionar las declaraciones de funcionarios que atribuyen la baja de los casos a la eliminación de organismos y programas específicos de género.

La discusión también incluyó referencias a las declaraciones realizadas meses atrás por el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde cuestionó la figura del femicidio como agravante penal.

Para Díaz, desconocer las particularidades de la violencia de género impide diseñar políticas de prevención eficaces.

Una mirada más amplia sobre las violencias

Por su parte, Luci Cavallero propuso ampliar la mirada sobre el fenómeno y analizar la violencia más allá de los números. La socióloga sostuvo que las agresiones contra las mujeres deben entenderse dentro de un contexto más amplio de deterioro social, precarización económica y debilitamiento de los vínculos comunitarios.

“Estamos hablando de un estado general del lazo social”, explicó, al señalar que las distintas formas de violencia se potencian en escenarios marcados por la desigualdad y la exclusión.

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El desafío de medir el impacto de Ni Una Menos

Cavallero también destacó que la eficacia del movimiento Ni Una Menos no puede medirse únicamente a partir de la evolución de las estadísticas de femicidios. Según planteó, el feminismo impulsó transformaciones culturales, institucionales y políticas que exceden los registros cuantitativos.

Las declaraciones se produjeron en la víspera de una nueva movilización por Ni Una Menos, que este año vuelve a reunir reclamos contra la violencia de género, demandas sociales y cuestionamientos a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

LB