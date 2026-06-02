Alerta por un bloqueo atmosférico que provocará lluvias persistentes y bajas temperaturas durante cinco días en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un fenómeno de bloqueo atmosférico se instaló sobre el océano Atlántico e ingresará una masa de aire húmedo y frío sobre el centro y noreste de la República Argentina a partir de este martes. Este sistema mantendrá condiciones de inestabilidad y precipitaciones persistentes durante al menos cinco jornadas consecutivas, afectando la movilidad y las actividades productivas regionales.

El SMN explicó que "este patrón meteorológico ocurre cuando un sistema de alta presión se frena y bloquea el avance normal de los frentes de tormenta, lo que obliga a las precipitaciones a descargarse de forma continua sobre un mismo territorio". El área de cobertura inicial abarca a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y el este de La Pampa.

¿Qué zonas registrarán los mayores acumulados de lluvias?

Los modelos numéricos de previsión indicaron que los mayores valores de precipitación acumulada se concentrarán en el norte bonaerense y el sur de Entre Ríos. En estos sectores, los registros oscilarán entre los 70 y los 110 milímetros, cifras que representan el promedio total esperado para todo el mes de junio en la región pampeana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertan por un posible nuevo fenómeno de El Niño y advierten sobre más calor extremo, inundaciones y sequías

Las precipitaciones comenzaron en forma de lloviznas aisladas durante la madrugada y ganaron intensidad hacia la tarde debido al constante ingreso de humedad desde el sector este. Las autoridades viales provinciales emitieron alertas de precaución para las rutas nacionales 8, 9 y 12 por la drástica reducción de la visibilidad y el asfalto mojado.

¿Cómo afectará el descenso térmico y el viento del este a la Costa Atlántica?

La presencia del sistema anticiclónico generó un gradiente de presión que causará vientos persistentes del sector este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Este fenómeno, asociado a la denominada sudestada, provocará un incremento en el oleaje del Río de la Plata y en las localidades costeras de la provincia bonaerense como Mar del Plata y Necochea.

Las zonas afectadas

Las temperaturas máximas no superarán los 14 grados centígrados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 8 grados. La combinación de alta humedad, que rozará el 98%, y las corrientes de aire marítimo mantendrán una baja sensación térmica durante todo el período.

Cuándo comenzará a mejorar el tiempo en la región central

El departamento de climatología del SMN estimó que el sistema de bloqueo comenzará a debilitarse recién hacia el sábado por la tarde. En ese momento, un frente de origen polar ingresará desde la Patagonia y desplazará la masa de aire húmedo hacia el océano, permitiendo la rotación de los vientos al sector sudoeste.

El ingreso de este frente frío limpiará la nubosidad de manera progresiva y dará inicio a un marcado descenso de la temperatura hacia el inicio de la semana siguiente. Los productores agropecuarios de la zona núcleo señalaron que estas lluvias demorarán el cierre de la cosecha de maíz tardío, pero aportarán humedad crítica para la futura siembra de trigo.