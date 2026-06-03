El sudoeste bonaerense transitará un miércoles bajo la clara influencia de una circulación constante desde el sector norte. Este flujo de aire templado sostendrá registros térmicos inusuales para la época invernal en toda la zona portuaria y civil de Bahía Blanca, previéndose un incremento progresivo de la nubosidad hacia la tarde, como antesala de una inestabilidad que llegará en las jornadas siguientes.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El casco urbano bahiense registrará una temperatura que oscilará entre los 11°C de mínima y alcanzará una tarde agradable de 17°C. Las estaciones meteorológicas locales indicarán un cielo parcialmente cubierto que pasará a mayormente nublado, con una humedad promedio del 70% y una atmósfera que se presentará algo pesada debido al persistente aporte del cuadrante norte.

Clima miércoles 3 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las extensiones rurales de General Cerri, el viento soplará de forma constante a velocidades de entre 20 y 39 km/h. Esta intensidad generará ráfagas molestas en áreas abiertas, levantando polvo en los caminos vecinales, por lo que se recomendará extrema precaución a los conductores que circulen por las rutas de acceso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los distritos vecinos como Punta Alta y la localidad balnearia de Monte Hermoso experimentarán condiciones similares, con termómetros que rozarán los 18°C. Los reportes rurales vinculados a la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican que hacia la zona de Médanos la nubosidad resultará aún más compacta durante la noche.

Alerta por un bloqueo atmosférico que provocará lluvias persistentes y bajas temperaturas durante cinco días en el centro del país

Si bien el organismo oficial no emitió alertas de nivel amarillo para hoy en la región, el sudoeste bonaerense permanecerá bajo estricta vigilancia meteorológica. La interacción del viento norte con una masa de aire húmedo creará las condiciones propicias para el desarrollo de áreas de inestabilidad hacia el límite de la jornada laboral.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los mapas predictivos anticipan un cambio radical en las condiciones meteorológicas a partir del jueves. El viento rotará hacia el sector este y sudeste, lo que provocará un desmejoramiento notable con altas probabilidades de lluvias moderadas y un posterior descenso de las marcas térmicas, consolidando un panorama puramente invernal para el próximo fin de semana.