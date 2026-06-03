El miércoles presentará condiciones de marcada nubosidad en toda la costa central bonaerense, lo que disminuirá las posibilidades de disfrutar de actividades al aire libre de larga duración. La humedad en Mar del Plata rozará el 90% en las primeras horas, y el viento continental sostendrá el ambiente fresco, por lo que resultará indispensable salir con abrigo abrigado si se planifica recorrer los espacios públicos.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 11°C, con un cielo mayormente cubierto que cubrirá la zona costera. En la zona del Puerto, los vientos soplarán de manera constante desde el sector norte con velocidades de entre 19 y 33 kilómetros por hora, lo que generará un oleaje movido pero sin alcanzar registros de riesgo para las embarcaciones mayores.

Clima miércoles 3 de junio

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 15°C en el centro urbano y en las localidades vecinas de Batán y Sierra de los Padres. El cielo mantendrá una densa cobertura de nubes, y la probabilidad de precipitaciones continuará baja, manteniéndose en un piso menor al 10%. Las ráfagas se sostendrán estables, aportando una sensación térmica fría en los sectores más elevados de las sierras.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

La rigurosidad del viento del norte también se sentirá en los municipios vecinos del partido de General Pueyrredon. En las localidades de Miramar y Mar Chiquita, el panorama se presentará idéntico, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8°C y los 15°C bajo un manto gris constante. Más hacia el norte, en Villa Gesell, el viento mostrará características similares con ráfagas leves.

Alerta por un bloqueo atmosférico que provocará lluvias persistentes y bajas temperaturas durante cinco días en el centro del país

Con respecto a las advertencias oficiales, Defensa Civil de General Pueyrredon reporta que no hay alertas vigentes para este miércoles en la región. Sin embargo, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional recomendarán precaución a los conductores que circulen por las rutas de la Costa Atlántica debido a la reducción de visibilidad por bancos de niebla matinales aislados.

Pronóstico extendido

El panorama climático sufrirá modificaciones importantes hacia el cierre de la semana laboral y el comienzo del descanso. Durante el jueves y el viernes aumentará de forma marcada la probabilidad de lluvias y chaparrones debido al ingreso de un frente frío que inestabilizará la atmósfera. De cara al fin de semana, el sábado y el domingo presentarán un marcado descenso de la temperatura, con máximas que apenas rozarán los 13°C y vientos cambiantes del sector sur.