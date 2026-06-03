Javier Milei recortó un 89% el presupuesto para políticas de género

Sin agenda antifeminista no hay batalla cultural y el gobierno de Javier Milei decidió dar la pelea con dos armas: el recorte presupuestario y desmantelamiento simbólico de las políticas públicas de sexualidad y género. La eliminación de programas es uno de los ejes de la convocatoria a la nueva marcha federal por Ni Una Menos. La masividad de la protesta medirá la resistencia social ante una ofensiva estatal sin precedentes.

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En enero, durante su discurso en el Foro de Davos, Javier Milei cuestionó al feminismo y aseguró: “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que, en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”.

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El presidente puso en duda el concepto jurídico de femicidio, pero no fue el único. Por ejemplo, el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona calificó la figura penal como "inconstitucional" y defendió su eliminación. En las últimas horas, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de Agostina Vega y fue cuestionada por repetir el concepto "homicidio de mujeres" para esquivar la utilización de la palabra femicidio.

Los ataques simbólicos conviven en la era mileísta con los recortes. La nueva marcha por el Ni Una Menos estará atravesada por el crimen de la adolescente cordobesa y una de sus profesoras fue contundente: "Me parece muy importante decir que para nosotros las políticas de género en las escuelas son una herramienta. Que el gobierno nacional haya recortado la jornada nacional de violencia de género y haya recortado un montón en educación sexual integral a nosotras mismas nos perjudican. Y hoy tenemos que llorar a una alumna", declaró la preceptora de la víctima, Cecilia Ruiz.

Menos partidas

De acuerdo con el informe del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron 3.205 víctimas letales de violencia de género, lo que arrojó un promedio de un femicidio cada 31 horas. Específicamente entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026, hubo 99 víctimas fatales, desglosadas en 83 femicidios directos, 8 vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 travesticidios/transfemicidios.

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Los datos revelan que el 85% de los agresores pertenecían al círculo íntimo de la víctima y el 63% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la mujer, dejando al menos a 2.714 niños huérfanos durante estos once años.

En el informe que elaboran, con fuentes oficiales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se advirtió que hubo una disminución de femicidios entre el 2024 y el 2025, período en el que se contabilizaron 28 casos menos, lo que representa una caída del 12,3%. El dato fue repetido una y otra vez en el universo digital libertario como argumento para defender la gestión de Milei.

Sin embargo, cuando se miran las cifras con lupa se puede notar que el descenso más pronunciado sucedió en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Diagonales Stream, Agustina Rossi, integrante de ELA, aclaró que se trata de la jurisdicción que más casos reporta y que tiene un peso determinante en la tasa nacional. Por lo tanto, lo que el mileísmo intentó presentar como un logro también puede ser defendido por el gobernador Axel Kicillof, que sostiene el Ministerio de Mujeres y Diversidad.

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ELA también analizó el Presupuesto 2026. En su estudio, la organización revela un retroceso histórico: las principales políticas para prevenir la violencia y promover la igualdad de género sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89%.

El programa Acompañar, que brinda apoyo económico a mujeres y personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad para facilitar su salida de un hogar violento, es uno de los más afectados. Con una reducción del 90% en su ejecución, pasó de cubrir a más de 100.000 personas en 2023 a tan solo 434 en 2024. Además, perdió su partida para 2025 y 2026.

La Línea 144 sufrió una disminución de dos tercios de su presupuesto y redujo un 45% su planta de trabajadoras, proyectando para 2026 atender apenas a un tercio de las personas asistidas en 2023.

La afectación a programas vinculados a salud, género y sexualidad es amplia. Según la AIDS Healthcare Foundation (AHF), la distribución gratuita de preservativos en Argentina cayó un 64% en 2024, el primer año de la gestión mileísta.

Respecto a la Educación Sexual Integral (ESI), desde ELA advirtieron que el Presupuesto 2026 le asigna una partida de apenas 30 millones de pesos, lo que representa tan solo el 2% de lo que se ejecutó en el año 2023.

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Una consecuencia es la caída estrepitosa de sus indicadores clave: la cantidad de docentes capacitados se desplomó de 65.000 en 2023 a solo 900 en 2024, mientras que las provincias asistidas pasaron de 24 a 6 en el mismo periodo. Para 2025 no se planificó ninguna meta de capacitación ni asistencia, y en el presupuesto proyectado para 2026 ambos ítems desaparecen directamente como metas informadas.

En cuanto a la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), el informe advierte que para 2026 se prevé ejecutar menos del 3% de lo invertido en 2023. El programa ha sufrido un cambio de enfoque estratégico en el que se eliminan por completo metas fundamentales como el asesoramiento a adolescentes en materia de salud integral (que en 2023 alcanzó a 58.212 jóvenes) y las capacitaciones docentes en educación sexual.

El desmantelamiento se extiende al sistema de protección social: la derogación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) amenaza con licuar el poder de compra de estas asignaciones, que son fundamentales para la autonomía económica de los hogares monomarentales.

Avasallamiento simbólico

No todo fueron recortes presupuestarios. En la "Bitácora de Gestión", el Gobierno Nacional enumeró los “logros” alcanzados: la supresión del lenguaje inclusivo en toda la administración pública, el establecimiento de límites a los tratamientos de hormonización y cirugías de cambio de género en menores de edad o la prohibición de traslados entre penales por cambio de género.

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El gobierno no está en contra de un programa puntual, sino que pretende dar disputas de fondo en estos debates. Según ELA, la gestión nacional ha abandonado la perspectiva de género para centrarse en un abordaje de "violencia familiar y delitos contra la integridad sexual", diluyendo la especificidad del femicidio y la violencia contra las mujeres.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de la organización, sostiene: “Hasta hace no tanto tiempo, la sociedad hablaba de ‘crimen pasional’ para referirse al asesinato de las mujeres por parte de parejas actuales o pasadas. Ahora lo llamamos por su nombre, femicidio, y reconocemos que se necesita un tratamiento específico porque la violencia de género tiene características específicas. Esto fue un avance que nos hizo mejor como sociedad porque significa tomarnos en serio un problema profundo. Sería importante estar debatiendo cómo seguir mejorando para resolver un problema que sigue allí, no discutiendo con quienes quieren volver a ese pasado y negar que esta violencia existe”.

La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue uno de los primeros grandes ataques de Milei, que ya en campaña había adelantado sus intenciones. En su gestión está haciendo lo que prometió en campaña. Con las partidas congeladas y la narrativa oficial apuntando al corazón de las conquistas de la última década, el movimiento feminista hoy vuelven a las calles para demostrar que sigue presente a pesar de la motosierra.

FL/ff