Agostina y la soberanía del horror

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el miedo del hombre a la mujer sin miedo” (E. Galeano)

Agostina tenía 14 años. Su cuerpo exánime fue encontrado disperso, desmembrado. ¿Un simple gesto? ¿Un intento de ocultamiento? ¿Una manera práctica de transportarlo para no despertar sospechas? ¿O más bien una forma de reclamar dominio y reafirmar una relación de poder?

Creo que hay dos cuestiones para pensar, aunque la indignación reclame su lugar, junto con la impotencia y la vergüenza de pertenecer a un género que da muestras sobreabundantes de una fragilidad que constantemente quiere afirmarse sobre los cuerpos femeninos. Ambas cuestiones se entrelazan en una misma estructura de violencia.

Por un lado el tratamiento del cuerpo por parte del violento que reclama su soberanía sobre el cuerpo femenino. Por otro, una vez que ha reclamado ese poder y al no ver satisfecha su demanda de soberanía el descarte de las partes del cuerpo sobre las cuales descargó su violencia.

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Robert François Damiens torturado y desmembrado por haber cuestionado al rey Luis XV, en 1757.

Quiero partir de la primera idea. No puedo no pensar en el caso Damiens. Robert-François Damiens había sido condenado por el intento de asesinato del rey Luis XV en 1757. Michel Foucault rescata esta historia al comienzo de Vigilar y castigar.

Primero le atenazan las tetillas, luego vierten plomo derretido, aceite hirviendo, pez resinosa, cera y azufre fundidos sobre las heridas.

Por último, atan su cuerpo a caballos que empiezan a tirar de él. Como no logran desmembrarlo, el verdugo empieza a cortar con un cuchillo las uniones de sus miembros, hasta que finalmente ceden. Queda apenas un cuerpo que es arrojado, aún con vida, al fuego, para que luego sus cenizas sean esparcidas.

Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

Foucault ve en este caso todo el poder del soberano concentrándose con violencia sobre ese único cuerpo condenado. No basta solo con matarlo, hay que matarlo de forma brutal, hacerlo añicos, convertir ese cuerpo en partes y luego en partículas, pulverizarlo.

El caso Damiens, como bien mencioné, tenía que ver con la culpa de haber amenazado al rey, de haber puesto en jaque la autoridad del soberano y haber dejado en evidencia su debilidad. El rey fue apuñalado, no murió, pero sí lo puso en una posición desventajosa ante sus súbditos.

Necesitaba recuperar su poder y para tal fin, tenía que descargarlo en la persona que lo había apuñalado de una forma desmedida. ¿Por qué torturarlo, cortarlo, atenazarlo, desmembrarlo y convertirlo en cenizas? Porque puede. Simplemente eso. Para demostrar que puede hacerlo.

Entre 2023 y 2026 ha habido al menos nueve casos donde mujeres fueron desmembradas, descuartizadas y descartadas como basura: Cecilia Strzyzowski, Johana Elizabeth González, Candela Azoya, Brenda Torres, Camila Merlo, Brenda del Castillo, Morena Verdi, Lara Gutiérrez, Agostina Vega.

Y para quienes pensaban que el triple crimen de Florencio Varela fue un crimen meramente narco, porque llevaba las marcas de la tortura y el ensañamiento, mientras otros pensábamos que, más allá de lo narco, era un crimen de género, un femicidio, aquí están las evidencias adicionales: hay otros seis casos que, en el transcurso de tres años, forman parte de una misma forma de violencia y que no tienen un vínculo narco explícito. Entonces, ¿con qué tiene que ver?

Al igual que el caso Damiens, tiene que ver con la afirmación de un poder sobre un cuerpo. El poder del varón sobre el cuerpo de la mujer. La mujer, como Damiens, aparece situada en el lugar de aquello que hiere imaginariamente el corazón del soberano, con la sola diferencia que la mujer hiere desde sola existencia, su autonomía, su opacidad, su condición de cuerpo no disponible, y esto puede ser vivido por el poder masculino como una afrenta.

El hombre que se cree soberano necesita reafirmar su poder herido. Como consecuencia, no se conforma con matar. Necesita medidas ejemplificadoras que muestren su poder. Necesita hacer del cuerpo una escena, mostrar que puede disponer de él, incluso después de haberle quitado la vida.

Por eso no podemos ver en el desmembramiento una simple técnica de ocultamiento y así facilitar el transporte del cuerpo. Pero cuando el cuerpo femenino es cortado, dispersado y descartado, aparece una soberanía privada que se afirma sobre la carne de la mujer. Una forma de deshacerse de la forma.

Agostina se suma a la cifra alarmante de 90 femicidios entre enero y abril de 2026, en otras palabras, cada 32 horas un varón necesita reafirmar su lugar de dominio, su poder y lo hace descargando toda su violencia patriarcal sobre el cuerpo de una mujer.

Es imposible que no reverberen en mi mente como estribillo de una canción las palabras del escritor uruguayo, Eduardo Galeano: “el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el miedo del hombre a la mujer sin miedo”.

*Lic en Filosofía (Universidad de Buenos Aires)