El catolicismo dejó de ser la identidad dominante de los argentinos

Argentina cambió de religión. O, más precisamente, cambió su manera de creer. El informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina 2026, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAr) de la UBA, muestra una transformación profunda del paisaje religioso argentino. El catolicismo sigue siendo mayoritario, aunque dejó de ser la identidad dominante capaz de estructurar por sí sola el mapa cultural del país.

El dato es contundente: hoy el 57,7% de los argentinos se identifica como católico, lejos de aquel 90% registrado en el censo de 1960. En paralelo, la población sin filiación religiosa ya alcanza el 22,4% y se consolida como el segundo grupo en magnitud, por encima incluso del mundo evangélico, que llega al 17,4%.

Pero el verdadero hallazgo no es solo estadístico. Lo importante es entender qué nos dice este cambio sobre la sociedad argentina contemporánea.

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Durante décadas, la religión funcionó como una gran estructura de pertenencia colectiva. El catolicismo ocupó un lugar central en la construcción de la identidad nacional y en la organización simbólica de la vida social.

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Ese vínculo, sin embargo, se fue resquebrajando de modo gradual. En este nuevo escenario, muchas personas se alejan de las iglesias, aunque continúan creyendo, rezando o sosteniendo prácticas espirituales. Es el fenómeno que los sociólogos llamamos “desinstitucionalización religiosa” o “creer sin pertenecer”.

La religión no desaparece: cambia. La fe persiste, pero las formas de pertenecer son cada vez más flexibles, individuales y cambiantes. Las personas eligen, mezclan y redefinen. Creen a su manera.

Esta transformación del paisaje religioso, además, tiene rostro generacional. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el catolicismo cae al 44,6%, mientras que la no filiación religiosa trepa al 31%. Entre los mayores de 50, en cambio, el catolicismo todavía alcanza el 69%. No se trata de una moda pasajera, sino de un proceso de reemplazo generacional que probablemente profundice la diversificación religiosa en las próximas décadas. El mapa religioso de la Argentina de 2050 ya empezó a escribirse.

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Hay otro aspecto especialmente relevante: la religión también expresa desigualdades sociales. El informe muestra que los sectores populares tienen mayor presencia evangélica, mientras que la no filiación religiosa crece en los niveles educativos medios y altos. En otras palabras, las formas de creer también están atravesadas por condiciones materiales, redes comunitarias y capital cultural.

Esto ayuda a entender por qué el crecimiento evangélico no puede reducirse a explicaciones teológicas o geopolíticas. Muchas iglesias funcionan como espacios de contención, sociabilidad y ayuda concreta en territorios donde el Estado llega poco o mal. Allí donde otras instituciones se retiraron, las comunidades religiosas ocupan un lugar importante y desde hace mucho tiempo.

También las ciudades muestran su propia dinámica. El AMBA concentra mayores niveles de población sin religión, mientras el interior conserva una presencia católica más fuerte. Las grandes urbes aparecen como laboratorios de nuevas identidades culturales, donde las pertenencias tradicionales pierden peso más rápidamente.

En definitiva, el estudio describe algo más que un cambio religioso: retrata una transformación cultural de época. La Argentina ya no es homogénea en sus creencias ni se organiza alrededor de una única identidad religiosa. El pluralismo llegó para quedarse.

Comprender cómo cambian las formas de creer no es un tema marginal ni exclusivamente religioso. Es una vía privilegiada para entender las transformaciones culturales, sociales y generacionales de la Argentina contemporánea.

Entender cómo creen hoy los argentinos es una forma de entender el país que viene.



* Socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)

** Licenciada en sociología. Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Profesora de metodología de la investigación social en grado y posgrado