El fin del monopolio católico: la religión en la Argentina se desplaza hacia la fe individual

Argentina atraviesa una transformación estructural en su matriz identitaria: la fe se desplazó de los templos a la esfera individual. Según los datos publicados por el Pew Research Center en su informe de 2026 sobre la filiación religiosa, el país consolidó una tendencia de desinstitucionalización que afecta principalmente a la Iglesia Católica.

El estudio mostró que, si bien la creencia en lo trascendente persiste en el 90% de la población, el vínculo con la estructura eclesiástica tradicional se debilitó drásticamente, marcando un mínimo histórico del 58% de identificación católica, frente al 76% que registraba el organismo hace apenas una década.

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La sangría de fieles católicos y el ascenso de los "nones" en Argentina

Los números fueron contundentes respecto al retroceso del catolicismo local. La categoría de los denominados "nones" (personas sin afiliación religiosa, que incluyen ateos, agnósticos y quienes creen "en algo" pero no pertenecen a una iglesia) escaló hasta representar al 24% de los adultos argentinos.

Este grupo ya superó en volumen a los fieles evangélicos, quienes se mantuvieron estables en un 15% de la muestra.

La particularidad argentina radica en que el abandono del catolicismo no derivó en una migración masiva hacia otros cultos cristianos, sino hacia la creencia autónoma y sin intermediarios.

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La brecha generacional resultó ser el factor más disruptivo en la composición del nuevo mapa religioso nacional. Entre los menores de 35 años, la identificación con el catolicismo cayó por debajo del 45%, mientras que la desvinculación formal de las instituciones creció.

El informe destacó que no se trató de un avance del ateísmo militante, sino de un desplazamiento hacia una espiritualidad subjetiva donde el individuo seleccionó sus propias prácticas, como la meditación o el contacto con la naturaleza, sin aceptar el dogma de una autoridad centralizada.

El panorama regional: el retroceso católico en América Latina

El fenómeno argentino se insertó en una tendencia continental de retracción del catolicismo, que cayó al menos nueve puntos porcentuales en los seis países más poblados de la región.

Chile se posicionó como el caso más extremo de secularización, donde los católicos representaron solo el 46% de la población y los "nones" alcanzaron un pico regional del 33%. En Brasil, la caída católica fue similar (46%), aunque allí la competencia fue directa con el bloque protestante, que ya capturó al 29% de los adultos brasileños.

En México y Perú, el catolicismo conservó mayorías más sólidas (70% y 68% respectivamente), pero incluso en esos bastiones tradicionales se registró un aumento significativo de personas sin afiliación religiosa. Colombia, por su parte, mostró el cambio más brusco de la década: pasó de un 79% de católicos a un 60% en el presente relevamiento.

El informe subrayó que, en cuatro de los seis países analizados (Argentina, Chile, Colombia y México), los ciudadanos sin religión ya son más numerosos que los protestantes, marcando un cambio de era en la sociología de la fe latinoamericana.

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El estudio de Pew Research profundizó en la "retención" de fieles y reveló que el catolicismo fue la única identidad que experimentó pérdidas netas masivas. En Argentina, aproximadamente dos de cada diez adultos aseguraron que fueron criados como católicos pero que hoy ya no se identificaron con esa fe.

Esta tasa de deserción se vinculó estrechamente con la percepción de la Iglesia como una institución alejada de los debates sociales contemporáneos y de las libertades individuales demandadas por las nuevas generaciones.

A pesar de la crisis de pertenencia, la intensidad religiosa se manifestó de formas distintas según el grupo. Mientras que los católicos argentinos mostraron una mayor tendencia a conservar símbolos religiosos o encender velas, los sectores protestantes y evangélicos lideraron las estadísticas de asistencia semanal al culto y oración diaria.

Los "nones", por su parte, mantuvieron niveles de creencia en una divinidad superiores al 60%, lo que reforzó la tesis de una fe que sobrevivió al derrumbe de sus templos tradicionales.

Claves de la encuesta

- ¿Qué está pasando con la religión en Argentina? Existe un proceso acelerado de secularización institucional; la gente deja de pertenecer a iglesias formales.

- ¿Quiénes son los más afectados? La Iglesia Católica es la que más fieles perdió, especialmente entre los jóvenes y habitantes de grandes urbes.

- ¿Cuál es la situación regional? El catolicismo cayó en los 6 países más grandes de la región, con Chile (46%) y Brasil (46%) en los niveles más bajos.

- ¿Aumentó el ateísmo? No necesariamente en la misma proporción; creció más la categoría de "creyentes sin iglesia" que el ateísmo absoluto.

La muestra para Argentina consistió en 1.500 entrevistas telefónicas y presenciales realizadas entre agosto de 2024 y enero de 2026, con un margen de error del +/- 2,8% y un nivel de confianza del 95%.