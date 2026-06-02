El Gobierno Nacional anunció la digitalización de los recibos de sueldo, medida que ya había sido anunciada como parte de la reforma laboral sancionada en marzo. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta actualización busca transparentar los costos laborales y las retenciones de salarios.

A partir del decreto 407/2026, los recibos deberán registrar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral. De esta manera, los trabajadores podrán observar fácilmente cuánto dinero recibirán y cuánto se destinará a organismos nacionales de seguridad social, sindicatos, federaciones, entre otros.

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Qué datos deben estar en los nuevos recibos de sueldos digitales

Los recibos de sueldo digitales cuentan con 3 cuerpos en los que se detalla toda la información acerca del pago del salario. En el primero, se deben ingresar todas las contribuciones realizadas por el empleador, por lo que los trabajadores podrán observar qué porcentaje de sus sueldos son destinados a los aportes jubilatorios, las obras sociales, y al seguro de vida.

Los recibos de sueldo digitales cuentan con 3 cuerpos en los que se detalla toda la información acerca del pago del salario.

Por otro lado, en el segundo cuerpo deberán introducirse los valores del sueldo en bruto y los descuentos hasta llegar al neto, algo que ya estaba aplicado en los recibos antes de la reforma. Por último, en el tercer espacio se incorporará una descomposición gráfica y total de la “cuña fiscal y sindical”. Esto refiere a que se demuestra todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero.

Para poder mostrar correctamente los valores recaudados sobre el sueldo neto, se deberá incorporar un gráfico de torta que demuestra los porcentajes de cada aporte externo. “Para el trabajador es una manera de saber qué es lo que le sacan”, afirmó Sturzenegger a través de sus redes sociales.

JSM / lr