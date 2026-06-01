La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) sellaron la estructura de ingresos para los trabajadores de la actividad. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco de la Adenda al Anexo "W" del Convenio Colectivo de Trabajo Número 507/07.

El documento, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó los parámetros salariales que rigen para las remuneraciones devengadas.

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La diagramación de las planillas salariales estableció valores fijos que corren de manera progresiva, abarcando los meses de enero a junio del corriente año. El esquema preve la incorporación de sumas remunerativas básicas, viáticos obligatorios y asignaciones extraordinarias que determinan el conformado neto percibido por los operarios. La presentación del texto ante la autoridad laboral nacional ratificó la plena vigencia de la convención de base y los acuerdos complementarios del sector.

Las cláusulas del acta acuerdo establecieron también el pago de una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo, aportes específicos destinados al sistema de obras sociales y un adicional financiero vinculado al período de descanso anual de los trabajadores. El documento técnico sirve como base regulatoria exclusiva para calcular el ingreso consolidado que los empleados del rubro verán depositado en sus respectivas cuentas de cobro.

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Las escalas salariales vigentes para el sexto mes del año determinaron los siguientes montos y rubros para cada categoría de la actividad:

- Vigilador General y Controlador de Admisión y Permanencia General: perciben un sueldo básico de $911.650, un adicional por presentismo de $165.000, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de 70.000 pesos, alcanzando un total conformado de $1.644.650.

- Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: disponen de un básico de $974.100, un adicional por presentismo de $178.900, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, sumando un total conformado de $1.721.000.

- Administrativo y Guía Técnico: cuentan con un sueldo básico de $1.003.000, un adicional por presentismo de $186.100, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, lo que arroja un total conformado de $1.757.100.

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- Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: reciben un básico de $1.035.200, un adicional por presentismo de $193.100, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, totalizando un ingreso conformado de $1.796.300.

- Verificación de Eventos: dispone de un sueldo básico de $974.100, un adicional por presentismo de $178.900, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, lo que determina un total conformado de $1.721.000.

- Operador de Monitoreo: cuenta con un sueldo básico de $974.100, un adicional por presentismo de $178.900, un viático de $498.000 y un adicional no -remunerativo de $70.000, alcanzando un total conformado de $1.721.000.

- Guía Técnico: percibe un sueldo básico de $1.003.000, un adicional por presentismo de $186.100, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, lo que totaliza un neto conformado de $1.757.100.

- Instalador Sist. Electrónicos: recibe un sueldo básico de $1.035.200, un adicional por presentismo de $193.100, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, fijando un total conformado de $1.796.300.

- Controlador de Admisión y Permanencia General: dispone de un sueldo básico de $911.650, un adicional por presentismo de $165.000, un viático de $498.000 y un adicional no remunerativo de $70.000, con un total conformado de $1.644.650.

Las condiciones de las sumas no remunerativas y adicionales convencionales

La reglamentación de la denominada "Suma No Remunerativa Acuerdo 2026" estipuló que este concepto se extinguirá con el pago mensual de junio, pasando a incorporarse de manera definitiva a los salarios básicos a partir del mes de julio. Mientras mantuvo la condición de no remunerativa, la norma fijó que sobre este dinero no se aplicará ningún equivalente respecto de los adicionales por antigüedad, presentismo, nocturnidad o función aeroportuaria.

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El texto oficial determinó que estas sumas tampoco se computaron para el cálculo del sueldo anual complementario, vacaciones ordinarias, valor de la hora extraordinaria ni para las indemnizaciones por despido reguladas por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para aquellos operarios que cumplieron tareas discontinuas, bajo régimen de jornada reducida o que registraron ausencias injustificadas, el monto se aplicó de forma proporcional a las horas trabajadas.

La paritaria de seguridad privada contempló además suplementos específicos por zona geográfica y por vacaciones gozadas.

El personal asignado a objetivos de carácter aeroportuario percibirá un plus de $123.515 en junio, mientras que los trabajadores que desempeñen tareas en la provincia de Neuquén contarán con un beneficio de $70.270. Por último, se pactó un adicional remunerativo de $19.920 por cada día de vacaciones gozadas a partir del primero de junio.

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