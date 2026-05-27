Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en junio 2026

Las empleadas domésticas tienen en junio una nueva referencia salarial para el pago por hora y por mes. Según el esquema acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el tramo correspondiente a junio contempla una suba del 1,5%, dentro de un cronograma de incrementos que va de abril a julio de 2026.

El dato más buscado por los empleadores es cuánto corresponde pagar por la hora de limpieza. Para la categoría de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras tareas típicas del hogar, el valor mínimo de junio queda en $3.600,66 por hora para el personal con retiro y en $3.862,18 para quienes trabajan sin retiro.

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En el caso del salario mensual, la misma categoría queda en $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro. Estos valores funcionan como pisos legales: las partes pueden pactar remuneraciones superiores, pero no por debajo de la escala mínima vigente.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio

La escala varía según la categoría y la modalidad de contratación. Para supervisores, el valor mínimo de junio es de $4.297,33 por hora con retiro y $4.683,64 sin retiro. En el caso mensual, corresponde un piso de $536.080,78 con retiro y $594.214,11 sin retiro.

Para el personal destinado a tareas específicas, categoría que incluye cocineros contratados en forma exclusiva u otras funciones que requieren especial idoneidad, la hora mínima queda en $4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro. Por mes, los valores son de $499.868,28 y $553.536,65, respectivamente.

En la categoría de caseros, que corresponde al personal que presta tareas de cuidado general y preservación de una vivienda en la que habita por motivo del contrato de trabajo, el mínimo de junio es de $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

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Para asistencia y cuidado de personas, que comprende el acompañamiento no terapéutico de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, la hora mínima queda en $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro. En términos mensuales, la escala marca $488.326,19 y $541.255,35, según la modalidad.

Cómo saber si corresponde pago por hora o mensual

La forma de liquidación depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Cuando la trabajadora presta servicios menos de 24 horas semanales, el salario se liquida bajo la modalidad por hora. En cambio, cuando trabaja 24 horas semanales o más, corresponde tomar como referencia el salario mensual, de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas.

Este punto es clave para evitar errores en la liquidación. No es lo mismo una trabajadora que asiste algunas horas por semana para tareas de limpieza que una persona contratada varios días con una carga horaria estable y más amplia.

Zona desfavorable: quiénes cobran 31% extra

Además de la escala general, el régimen contempla un adicional por zona desfavorable. Desde abril, ese plus quedó fijado en 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El adicional alcanza al personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Junio también llega con aguinaldo

A la actualización salarial de junio se suma otro punto importante para el bolsillo de las trabajadoras y para el cálculo de los empleadores: el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Según las condiciones oficiales del régimen de casas particulares, el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre. La primera cuota debe pagarse en la última jornada laboral de junio y la segunda, en la última jornada laboral de diciembre.

Qué pasa después de junio

El acuerdo salarial todavía prevé un nuevo tramo en julio, con una suba de 1,4%. También se dispuso que en julio se incorpore al básico el 50% restante de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026.

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