El Gobierno reabre la negociación salarial de las empleadas domésticas

El Gobierno volvió a convocar a los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) en busca de definir el futuro de los salarios del sector doméstico, tras varios meses sin acuerdo paritario y con sueldos congelados desde marzo de 2026.

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La decisión fue oficializada mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se dispuso una nueva sesión plenaria para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares bajo el régimen de la Ley 26.844.

La cita fue fijada para el jueves 30 de abril de 2026 a las 10 horas y se realizará de manera virtual en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Según lo establecido en la normativa, el eje central de la convocatoria será evaluar la situación salarial del sector, en un contexto en el que no hubo actualizaciones recientes y crece la expectativa por un posible nuevo acuerdo.

Nueva convocatoria en medio del congelamiento salarial

La convocatoria llegó una semana después de la fallida negociación que amenazó con dejar sin aumentos paritarios para el quinto mes de este año.

Sin acuerdo salarial, el sector doméstico sigue sin aumentos

Cabe recordar que los salarios vigentes continúan sin cambios desde marzo de 2026, afectando a todas las categorías del sector, desde tareas generales hasta supervisores y personal de cuidado.

Actualmente, en la categoría más representativa —tareas generales— el valor por hora se mantiene en $3.348,37 para trabajadores con retiro y en $3.599,86 para quienes trabajan sin retiro.

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En términos mensuales, los ingresos mínimos se ubican en $410.773,52 para personal con retiro y en $455.160,14 para quienes residen en el lugar de trabajo, sin modificaciones a la espera de una nueva definición.

El antecedente de la última paritaria y los próximos pasos

El último acuerdo salarial del sector había establecido aumentos del 1,5% mensual para febrero y marzo de 2026, junto con el pago de sumas no remunerativas según la carga horaria.

Ese esquema permitió llevar los valores a los niveles actuales, incluyendo adicionales como la antigüedad —equivalente al 1% por año trabajado— y el plus por zona desfavorable del 30% en la región patagónica.

Además, se habían fijado bonos extraordinarios de hasta $20.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales, como parte de una estrategia para compensar ingresos en el corto plazo.

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Con este escenario como antecedente, la nueva reunión será clave para destrabar la negociación y definir si habrá una recomposición salarial en los próximos meses.

GZ